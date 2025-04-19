"Терпит фиаско". Почему Трамп до сих пор не остановил Россию
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"Терпит фиаско". Почему Трамп до сих пор не остановил Россию

Трамп готов сдаться
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Источник:  The Times

Как считает бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес, заявления американского лидера Дональда Трампа о готовности отказаться от участия в мирных переговорах по Украине указывает на то, что его план близок к полному провалу.

Главные тезисы

  • Штаты могут потерять роль лидера в вопросе урегулирования войны.
  • Многие европейские страны начинают считать США сторонником России из-за действий Трампа.

Трамп готов сдаться

Уоллес предположил, что на самом деле президент США не очень хорош в заключении соглашений.

Я думаю, что он захочет сместить акцент с того, что он обещал закончить это за 24 часа... Сейчас кажется, что он терпит поразительное фиаско. Я думаю, он захочет сменить тему и сосредоточиться на Китае, — прогнозирует бывший министр обороны Британии.

По убеждению Уоллеса, Штаты могут "просто превратятся в стороннего наблюдателя" и потерять роль лидера в сложившейся ситуации.

Более того, многие европейские союзники Киева начинают считать США сторонником России.

Британский политик обратил внимание на то, что именно Дональд Трамп дал России надежду, что она еще сможет победить Украину и достичь всех своих целей.

Уоллес считает, что ЕС не бросит Украину на произвол судьбы, даже если это сделают Штаты.

Если Европа хочет что-то сделать и решить эту проблему, она может сделать шаг вперед, — добавил экс-министр.

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