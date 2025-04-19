Соглашение о недрах. Поможет ли оно остановить войну РФ против Украины

Представитель Госдепа США Темми Брюс заявила, что соглашение о полезных ископаемых, которое Штаты хотят подписать с Украиной — это абсолютно "отдельный" процесс от договоренностей о прекращении огня между Россией и Украиной. По ее словам, между ними нет никакой связи.
Главные тезисы
- Госдеп США подтверждает, что Штаты не собираются вовлекаться в бесконечные переговоры о прекращении огня.
- Белый дом испытывает энтузиазм по поводу завершения войны между Россией и Украиной.
Госдеп расставил все точки над "i"
Довольно долго ходили слухи о том, что соглашение о недрах поможет Украине остановить российскую агрессию.
Однако американские дипломаты развенчали этот миф.
По словам пресс-секретаря Госдепа, команда Дональда Трампа не собирается затягивать процесс завершения войны "на годы" и проводить безрезультатные переговоры.
Тем не менее, Брюс официально подтвердила, что Штаты могут выйти из переговорного процесса и отказаться брать на себя лидерство в усилиях по урегулированию.
Она также подчеркнула, что в настоящее время Белый дом испытывает "значительный энтузиазм" по поводу завершения войны.
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