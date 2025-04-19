Соглашение о недрах. Поможет ли оно остановить войну РФ против Украины

Представитель Госдепа США Темми Брюс заявила, что соглашение о полезных ископаемых, которое Штаты хотят подписать с Украиной — это абсолютно "отдельный" процесс от договоренностей о прекращении огня между Россией и Украиной. По ее словам, между ними нет никакой связи.

Госдеп расставил все точки над "i"

Довольно долго ходили слухи о том, что соглашение о недрах поможет Украине остановить российскую агрессию.

Однако американские дипломаты развенчали этот миф.

Это нечто отдельное. Оно не входит в переговоры о прекращении огня и не является частью договоренностей, направленных на прекращение этой катастрофы, — заявила Темми Брюсс. Поделиться

По словам пресс-секретаря Госдепа, команда Дональда Трампа не собирается затягивать процесс завершения войны "на годы" и проводить безрезультатные переговоры.

Тем не менее, Брюс официально подтвердила, что Штаты могут выйти из переговорного процесса и отказаться брать на себя лидерство в усилиях по урегулированию.

Мы самые большие поклонники Украины. И наша цель — положить этому конец... Должен быть момент, когда все понимают, что нам нужна конечная точка. Мы не можем проводить совещания. Это не может длиться месяцами или годами, — добавила пресс-секретарь Госдепа. Поделиться

Она также подчеркнула, что в настоящее время Белый дом испытывает "значительный энтузиазм" по поводу завершения войны.