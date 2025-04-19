Украина почти в 4 раза увеличила производство ключевого оружия для фронта

Все активнее ходят слухи о том, что президент США Дональд Трамп вскоре остановит всю военную помощь для Украины. Однако Киев уже давно начал готовиться к подобному развитию событий.

Что известно об успехах Украины в производстве оружия

Согласно данным издания The Washington Post, европейские союзники все активнее инвестируют в артиллерию украинского производства, в первую очередь САУ "Богдана".

Что важно понимать, производство именно этих САУ резко возросло: с шести в месяц в 2023 году до более 20 в 2025 году.

По состоянию на сегодняшний день модель вливания денег в оборонную промышленность Украины вместо поставок оружия становится все более привлекательной моделью.

ЕС не может игнорировать тот факт, что его собственные запасы все быстрее иссякают после многих лет поставок оружия Киеву.

По словам инсайдеров, новая стратегия позволяет странам НАТО использовать Украину как испытательный полигон для разработки оружия.

Официальный Брюссель убежден в том, что это действительно беспроигрышный вариант не только для Киева, но и для его союзников.

Для нас это дешевле. Им нужно производить. И украинцы многому нас учат, — подчеркнули инсайдеры в Евросоюзе. Поделиться

Согласно данным СМИ, несмотря на увеличение количества беспилотников на поле боя, артиллерия остается главным оружием на фронте.