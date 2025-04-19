Дедалі активніше ширяться чутки про те, що президент США Дональд Трамп незабаром зупинить всю військову допомогу для України. Однак Київ уже давно почав готуватися до подібного розвитку подій.

Що відомо про успіхи України у виробництві зброї

Згідно з даними видання The Washington Post, європейські союзники дедалі активніше інвестують в артилерію українського виробництва, насамперед САУ "Богдана".

Що важливо розуміти, виробництво саме цих САУ різко зросло: з шести на місяць у 2023 році до більш ніж 20 у 2025 році.

Станом на сьогодні модель вливання грошей в оборонну промисловість України замість постачання зброї стає дедалі привабливішою моделлю.

ЄС не може ігнорувати той факт, що його власні запаси дедалі швидше вичерпуються після багатьох років постачання зброї Києву.

За словами інсайдерів, нова стратегія дає можливість країнам НАТО використовувати Україну як випробувальний полігон для розроблення зброї.

Офіційний Брюссель переконаний у тому, що це дійсно “безпрограшний варіант" не лише для Києва, а й для його союзників.

Для нас це дешевше. Їм потрібно виробляти. І українці багато чого нас вчать, — наголосили інсайдери у Євросоюзі. Поширити

Згідно з даними ЗМІ, попри збільшення кількості безпілотників на полі бою, артилерія залишається головною зброєю на фронті.