У Німеччині почали відмовляти Мерца від надання Україні Taurus

Рішення про потенційне надання Україні далекобійних німецький ракет Taurus ухвалюватиме майбутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц, однак є нюанс. З заявою з цього приводу виступив прем’єр-міністр Баварії і лідер ХСС, сестринської партії переможниці федеральних виборів ХДС, Маркус Зьодер.
Головні тези:
- Маркус Зьодер вказав на обмеженість ресурсів німецьких ВПС.
- А Ларс Клінгбайль вимагає ухвалити спільне рішення коаліції щодо подальшої військової підтримки України.
Тиск на Мерца посилюється
Маркус Зьодер дав зрозуміти, що він не у захваті від ідеї передавати Україні німецькі Taurus для захисту від російської агресії.
На цьому тлі він вирішив нагадати про обмеженість ресурсів німецьких ВПС.
Однак, перш за все, нам потрібно якомога більше Taurus для нас самих, — додав Зьодер.
За його словами, саме далекобійні ракети Taurus — це "найкраща зброя”, яку має у своєму розпорядженні Німеччина.
Ба більше, політик запевнив, що "навіть росіяни поважають її".
Варто також зазначити, що співочільник Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль почав вимагати ухвалити спільне рішення коаліції ХДС/ХСС-СДПН щодо продовження військової підтримки України.
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