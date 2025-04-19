У Німеччині почали відмовляти Мерца від надання Україні Taurus
Категорія
Світ
Дата публікації

У Німеччині почали відмовляти Мерца від надання Україні Taurus

Мерц
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Джерело:  NTV

Рішення про потенційне надання Україні далекобійних німецький ракет Taurus ухвалюватиме майбутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц, однак є нюанс. З заявою з цього приводу виступив прем’єр-міністр Баварії і лідер ХСС, сестринської партії переможниці федеральних виборів ХДС, Маркус Зьодер.

Головні тези:

  • Маркус Зьодер вказав на обмеженість ресурсів німецьких ВПС. 
  • А Ларс Клінгбайль вимагає ухвалити спільне рішення коаліції щодо подальшої військової підтримки України.

Тиск на Мерца посилюється

Маркус Зьодер дав зрозуміти, що він не у захваті від ідеї передавати Україні німецькі Taurus для захисту від російської агресії.

Це буде вирішувати новий канцлер, — виступив з заявою з цього приводу прем’єр Баварії.

На цьому тлі він вирішив нагадати про обмеженість ресурсів німецьких ВПС.

Однак, перш за все, нам потрібно якомога більше Taurus для нас самих, — додав Зьодер.

За його словами, саме далекобійні ракети Taurus  — це "найкраща зброя”, яку має у своєму розпорядженні Німеччина.

Ба більше, політик запевнив, що "навіть росіяни поважають її".

Варто також зазначити, що співочільник Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль почав вимагати ухвалити спільне рішення коаліції ХДС/ХСС-СДПН щодо продовження військової підтримки України.

Німеччина повинна залишатися найбільшим військовим прихильником України в Європі, — наголосив він.

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