Мерц закликає Європу готуватися до фінансової кризи

На переконання майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, через тарифні війни американського лідера Дональда Трампа світ може зіткнутися з масштабною фінансовою кризою.

Ризик фінансової кризи стрімко зростає

На тлі останніх подій Мерц закликав до підписання угоди про вільну торгівлю між США та країнами Європи.

Так, я розраховую на нову трансатлантичну угоду про вільну торгівлю. Нульові тарифи на все. Це було б краще для обох сторін. Фрідріх Мерц Майбутній канцлер ФРН

На переконання німецького політика, станом на сьогодні країни Європа мають сконцентруватися на ринках третіх країн.

Це потрібно буде зробити, якщо Штати врешті-решт захочуть повністю вийти зі світової торгівлі.

За словами Мерца, політика Дональда Трампа збільшує ризик того, що наступна фінансова криза почнеться раніше, ніж очікувалося.

Ми, європейці, повинні дати переконливу відповідь, — наголосив майбутній канцлер Німеччини. Поширити

До слова, нещодавно стало відомо, що Трамп звільнює смартфони, комп'ютери та іншу електроніку від своїх глобальних "взаємних тарифів".