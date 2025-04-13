Мерц закликає Європу готуватися до фінансової кризи

На переконання майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, через тарифні війни американського лідера Дональда Трампа світ може зіткнутися з масштабною фінансовою кризою.
Головні тези:
- Мерц пропонує укласти нову трансатлантичну угоди про вільну торгівлю.
- Також Європа повинна сконцентруватися на ринках третіх країн.
Ризик фінансової кризи стрімко зростає
На тлі останніх подій Мерц закликав до підписання угоди про вільну торгівлю між США та країнами Європи.
На переконання німецького політика, станом на сьогодні країни Європа мають сконцентруватися на ринках третіх країн.
Це потрібно буде зробити, якщо Штати врешті-решт захочуть повністю вийти зі світової торгівлі.
За словами Мерца, політика Дональда Трампа збільшує ризик того, що наступна фінансова криза почнеться раніше, ніж очікувалося.
До слова, нещодавно стало відомо, що Трамп звільнює смартфони, комп'ютери та іншу електроніку від своїх глобальних "взаємних тарифів".
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