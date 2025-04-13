Мерц призывает Европу готовиться к финансовому кризису
Категория
Экономика
Дата публикации

Мерц призывает Европу готовиться к финансовому кризису

Мерц
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Источник:  Handelsblatt

По убеждению будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, из-за тарифных войн американского лидера Дональда Трампа мир может столкнуться с масштабным финансовым кризисом.

Главные тезисы

  • Мерц предлагает заключить новое трансатлантическое соглашение о свободной торговле.
  • Также Европа должна сконцентрироваться на рынках третьих стран.

Риск финансового кризиса стремительно растет

На фоне последних событий Мерц призвал подписать соглашения о свободной торговле между США и странами Европы.

Да, я рассчитываю на новое трансатлантическое соглашение о свободной торговле. Нулевые тарифы на все. Это было бы лучше для обеих сторон.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Будущий канцлер ФРГ

По убеждению немецкого политика, по состоянию на сегодняшний день страны Европа должны сконцентрироваться на рынках третьих стран.

Это нужно будет сделать, если Штаты наконец захотят полностью выйти из мировой торговли.

По словам Мерца, политика Дональда Трампа увеличивает риск того, что следующий финансовый кризис начнется раньше, чем ожидалось.

Мы, европейцы, должны дать убедительный ответ, подчеркнул будущий канцлер Германии.

Кстати, недавно стало известно, что Трамп освобождает смартфоны, компьютеры и другую электронику от своих глобальных "взаимных тарифов".

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