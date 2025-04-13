Мерц призывает Европу готовиться к финансовому кризису

По убеждению будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, из-за тарифных войн американского лидера Дональда Трампа мир может столкнуться с масштабным финансовым кризисом.
Главные тезисы
- Мерц предлагает заключить новое трансатлантическое соглашение о свободной торговле.
- Также Европа должна сконцентрироваться на рынках третьих стран.
Риск финансового кризиса стремительно растет
На фоне последних событий Мерц призвал подписать соглашения о свободной торговле между США и странами Европы.
По убеждению немецкого политика, по состоянию на сегодняшний день страны Европа должны сконцентрироваться на рынках третьих стран.
Это нужно будет сделать, если Штаты наконец захотят полностью выйти из мировой торговли.
По словам Мерца, политика Дональда Трампа увеличивает риск того, что следующий финансовый кризис начнется раньше, чем ожидалось.
Кстати, недавно стало известно, что Трамп освобождает смартфоны, компьютеры и другую электронику от своих глобальных "взаимных тарифов".
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