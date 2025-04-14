Мерц підтримає надання Україні далекобійних ракет Taurus — за однієї умови

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що завжди був готовий підтримати передачу ракет TAURUS Україні, якщо це рішення буде узгоджене з європейськими партнерами.
Головні тези:
- Фрідріх Мерц погодився підтримати надання Україні ракет Taurus за умови узгодження з європейськими партнерами.
- Мерц вважає, що Україна має можливість підвищити свою обороноздатність та активність завядки ракетам TAURUS.
- Деякі країни вже постачають Україні крилаті ракети, і Німеччина може приєднатися до цього процесу за певних умов.
Мерц хоче озброїти Україну TAURUS
Майбутній канцлер Німеччини та лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц висловився на підтримку передачі Україні німецько-шведських крилатих ракет великої дальності TAURUS, але за умови, що це рішення буде погоджене з європейськими партнерами.
Мерц звернув увагу, що деякі країни вже постачають Україні крилаті ракети.
Це роблять британці, це роблять французи, американці в будь-якому разі також, — зазначив він у програмі Caren Miosga на телеканалі ARD.
Якщо буде досягнуто відповідної домовленості, Німеччина має взяти участь у таких постачаннях, наголосив політик.
На його думку, українська армія має перейти від виключно оборонних дій до більш активних.
Як приклад можливого застосування ракет TAURUS він назвав знищення наземних шляхів між Росією та окупованим Кримом, які є важливими для логістики російської армії.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-