Мерц підтримає надання Україні далекобійних ракет Taurus — за однієї умови

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що завжди був готовий підтримати передачу ракет TAURUS Україні, якщо це рішення буде узгоджене з європейськими партнерами.

Мерц хоче озброїти Україну TAURUS

Майбутній канцлер Німеччини та лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц висловився на підтримку передачі Україні німецько-шведських крилатих ракет великої дальності TAURUS, але за умови, що це рішення буде погоджене з європейськими партнерами.

Я завжди казав, що зробив би це (погодився на постачання Україні ракет TAURUS — ред.), але лише за узгодженням з європейськими партнерами. Фрідріх Мерц Німецький політик

Мерц звернув увагу, що деякі країни вже постачають Україні крилаті ракети.

Це роблять британці, це роблять французи, американці в будь-якому разі також, — зазначив він у програмі Caren Miosga на телеканалі ARD.

Якщо буде досягнуто відповідної домовленості, Німеччина має взяти участь у таких постачаннях, наголосив політик.

На його думку, українська армія має перейти від виключно оборонних дій до більш активних.

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Як приклад можливого застосування ракет TAURUS він назвав знищення наземних шляхів між Росією та окупованим Кримом, які є важливими для логістики російської армії.