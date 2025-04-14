Мерц підтримає надання Україні далекобійних ракет Taurus — за однієї умови
Категорія
Світ
Дата публікації

Мерц підтримає надання Україні далекобійних ракет Taurus — за однієї умови

TAURUS
Read in English
Джерело:  ARD

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що завжди був готовий підтримати передачу ракет TAURUS Україні, якщо це рішення буде узгоджене з європейськими партнерами.

Головні тези:

  • Фрідріх Мерц погодився підтримати надання Україні ракет Taurus за умови узгодження з європейськими партнерами.
  • Мерц вважає, що Україна має можливість підвищити свою обороноздатність та активність завядки ракетам TAURUS.
  • Деякі країни вже постачають Україні крилаті ракети, і Німеччина може приєднатися до цього процесу за певних умов.

Мерц хоче озброїти Україну TAURUS

Майбутній канцлер Німеччини та лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц висловився на підтримку передачі Україні німецько-шведських крилатих ракет великої дальності TAURUS, але за умови, що це рішення буде погоджене з європейськими партнерами.

Я завжди казав, що зробив би це (погодився на постачання Україні ракет TAURUS — ред.), але лише за узгодженням з європейськими партнерами.

Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц

Німецький політик

Мерц звернув увагу, що деякі країни вже постачають Україні крилаті ракети.

Це роблять британці, це роблять французи, американці в будь-якому разі також, — зазначив він у програмі Caren Miosga на телеканалі ARD.

Якщо буде досягнуто відповідної домовленості, Німеччина має взяти участь у таких постачаннях, наголосив політик.

На його думку, українська армія має перейти від виключно оборонних дій до більш активних.

Збройні сили України вже три роки тільки реагують. Настав час, щоб вони почали впливати на хід подій.

Як приклад можливого застосування ракет TAURUS він назвав знищення наземних шляхів між Росією та окупованим Кримом, які є важливими для логістики російської армії.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
За яких умов Україна може отримати ракети Taurus — відповідь кандидата у канцлери ФРН
За яких умов Україна може отримати ракети Taurus — відповідь кандидата у канцлери ФРН
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Мерц готовий передати Україні ракети Taurus, але є нюанс
Мерц
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Taurus для України. У Бундестазі закликали уряд ФРН ініціювати постачання далекобійних ракет
Бундестаг

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?