Taurus для України. У Бундестазі закликали уряд ФРН ініціювати постачання далекобійних ракет
Категорія
Політика
Дата публікації

Taurus для України. У Бундестазі закликали уряд ФРН ініціювати постачання далекобійних ракет

Бундестаг
Джерело:  Укрінформ

Консервативний блок ХДС/ХСС, який отримав мандат на формування уряду ФРН, буде змушений переконати своїх партнерів по майбутній коаліції, соціал-демократів, у необхідності посилення військової допомоги Україні.

Головні тези:

  • Консервативний блок ХДС/ХСС у Німеччині має переконати партнерів по коаліції в необхідності постачання ракет Taurus для України.
  • Бундестаг закликає посилити військову підтримку України шляхом постачання далекобійних ракет, які можуть ефективно уражати ворожі цілі.
  • Голова оборонного комітету Бундестагу наголосив на необхідності продовження військової допомоги Україні, поки тривають бомбардування Росією її території.

У Бундестазі закликали постачати Україні Taurus

Про це сказав голова оборонного комітету Бундестагу 20-го скликання Маркус Фабер.

Я вважаю, що настав час, аби новий федеральний уряд сказав, що те, що є в Бундесверу, має бути доступне й Україні, щоб він ініціював постачання, наприклад, ракет Taurus.

Маркус Фабер

Маркус Фабер

Голова оборонного комітету Бундестагу

Важливо в цьому, зазначив він, як діятиме блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів, які говорили, будучи в опозиції, що хочуть передати Taurus і посилити військову підтримку України. Як правляча партія вони будуть змушені переконати в цьому партнерів у Соціал-демократичній партії, що може означати, що консерватори будуть змушені виступити в конфронтацію з СДПН на якомусь етапі.

Це досить важко, є конфлікт, який тут виникає. Це те, що має бути закладено в коаліційній угоді. У минулій коаліційній угоді (2021 року — ред.) про це питання ще не йшлося, а зараз воно є. І зараз настав час цим двом партнерам по коаліції дійти згоди.

Фабер, який за три роки повномасштабної війни п'ять разів був в Україні, зокрема, в Херсоні, Запоріжжі, Краматорську, Харкові, говорив із пораненими бійцями, які лікуються за допомогою німецької медичної техніки, з солдатами, які боронять Батьківщину за допомогою переданої Німеччиною зброї. Зокрема він спілкувався з пілотами, які вражають ворожі цілі за допомогою Storm Shadow і Scalp.

Велика Британія це вже зробила (передала далекобійні ракети — ред.), Франція. Це може зробити й Німеччина з Taurus. Настав час розпочати навчання на цих системах і почати передавати їх. Ці ракети можуть руйнувати логістику та командні пункти агресора.

Він зауважив, що подекуди в Німеччині ведеться політична дискусія, ніби в Україні раптом настав мир, але безпілотники та ракети прилітають щоночі. І поки триватимуть бомбардування в Україні, ФРН має продовжувати свою військову підтримку, підкреслив Фабер і додав, що новий уряд треба буде оцінювати по його вчинках. Він закликав українців і друзів України тиснути на новий уряд, щоби вони продовжували допомагати.

Фабер очолюватиме оборонний комітет ще майже місяць, поки буде чинним Бундестаг 20-го скликання. В наступному скликанні німецького парламенту Вільна демократична партія, членом якої є Маркус Фабер, представлена не буде. Але він обіцяє продовжувати бути залученим до допомоги Україні й надалі.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Коли Україна отримає ракети Taurus — пояснення дипломата
Taurus
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
За яких умов Україна може отримати ракети Taurus — відповідь кандидата у канцлери ФРН
За яких умов Україна може отримати ракети Taurus — відповідь кандидата у канцлери ФРН
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Мерц готовий передати Україні ракети Taurus, але є нюанс
Мерц

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?