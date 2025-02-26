Taurus для України. У Бундестазі закликали уряд ФРН ініціювати постачання далекобійних ракет

Консервативний блок ХДС/ХСС, який отримав мандат на формування уряду ФРН, буде змушений переконати своїх партнерів по майбутній коаліції, соціал-демократів, у необхідності посилення військової допомоги Україні.
Головні тези:
- Консервативний блок ХДС/ХСС у Німеччині має переконати партнерів по коаліції в необхідності постачання ракет Taurus для України.
- Бундестаг закликає посилити військову підтримку України шляхом постачання далекобійних ракет, які можуть ефективно уражати ворожі цілі.
- Голова оборонного комітету Бундестагу наголосив на необхідності продовження військової допомоги Україні, поки тривають бомбардування Росією її території.
У Бундестазі закликали постачати Україні Taurus
Про це сказав голова оборонного комітету Бундестагу 20-го скликання Маркус Фабер.
Важливо в цьому, зазначив він, як діятиме блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів, які говорили, будучи в опозиції, що хочуть передати Taurus і посилити військову підтримку України. Як правляча партія вони будуть змушені переконати в цьому партнерів у Соціал-демократичній партії, що може означати, що консерватори будуть змушені виступити в конфронтацію з СДПН на якомусь етапі.
Це досить важко, є конфлікт, який тут виникає. Це те, що має бути закладено в коаліційній угоді. У минулій коаліційній угоді (2021 року — ред.) про це питання ще не йшлося, а зараз воно є. І зараз настав час цим двом партнерам по коаліції дійти згоди.
Фабер, який за три роки повномасштабної війни п'ять разів був в Україні, зокрема, в Херсоні, Запоріжжі, Краматорську, Харкові, говорив із пораненими бійцями, які лікуються за допомогою німецької медичної техніки, з солдатами, які боронять Батьківщину за допомогою переданої Німеччиною зброї. Зокрема він спілкувався з пілотами, які вражають ворожі цілі за допомогою Storm Shadow і Scalp.
Він зауважив, що подекуди в Німеччині ведеться політична дискусія, ніби в Україні раптом настав мир, але безпілотники та ракети прилітають щоночі. І поки триватимуть бомбардування в Україні, ФРН має продовжувати свою військову підтримку, підкреслив Фабер і додав, що новий уряд треба буде оцінювати по його вчинках. Він закликав українців і друзів України тиснути на новий уряд, щоби вони продовжували допомагати.
Фабер очолюватиме оборонний комітет ще майже місяць, поки буде чинним Бундестаг 20-го скликання. В наступному скликанні німецького парламенту Вільна демократична партія, членом якої є Маркус Фабер, представлена не буде. Але він обіцяє продовжувати бути залученим до допомоги Україні й надалі.
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