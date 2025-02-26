Taurus для України. У Бундестазі закликали уряд ФРН ініціювати постачання далекобійних ракет

Консервативний блок ХДС/ХСС, який отримав мандат на формування уряду ФРН, буде змушений переконати своїх партнерів по майбутній коаліції, соціал-демократів, у необхідності посилення військової допомоги Україні.

У Бундестазі закликали постачати Україні Taurus

Про це сказав голова оборонного комітету Бундестагу 20-го скликання Маркус Фабер.

Я вважаю, що настав час, аби новий федеральний уряд сказав, що те, що є в Бундесверу, має бути доступне й Україні, щоб він ініціював постачання, наприклад, ракет Taurus. Маркус Фабер Голова оборонного комітету Бундестагу

Важливо в цьому, зазначив він, як діятиме блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів, які говорили, будучи в опозиції, що хочуть передати Taurus і посилити військову підтримку України. Як правляча партія вони будуть змушені переконати в цьому партнерів у Соціал-демократичній партії, що може означати, що консерватори будуть змушені виступити в конфронтацію з СДПН на якомусь етапі.

Це досить важко, є конфлікт, який тут виникає. Це те, що має бути закладено в коаліційній угоді. У минулій коаліційній угоді (2021 року — ред.) про це питання ще не йшлося, а зараз воно є. І зараз настав час цим двом партнерам по коаліції дійти згоди.

Фабер, який за три роки повномасштабної війни п'ять разів був в Україні, зокрема, в Херсоні, Запоріжжі, Краматорську, Харкові, говорив із пораненими бійцями, які лікуються за допомогою німецької медичної техніки, з солдатами, які боронять Батьківщину за допомогою переданої Німеччиною зброї. Зокрема він спілкувався з пілотами, які вражають ворожі цілі за допомогою Storm Shadow і Scalp.

Велика Британія це вже зробила (передала далекобійні ракети — ред.), Франція. Це може зробити й Німеччина з Taurus. Настав час розпочати навчання на цих системах і почати передавати їх. Ці ракети можуть руйнувати логістику та командні пункти агресора. Поширити

Він зауважив, що подекуди в Німеччині ведеться політична дискусія, ніби в Україні раптом настав мир, але безпілотники та ракети прилітають щоночі. І поки триватимуть бомбардування в Україні, ФРН має продовжувати свою військову підтримку, підкреслив Фабер і додав, що новий уряд треба буде оцінювати по його вчинках. Він закликав українців і друзів України тиснути на новий уряд, щоби вони продовжували допомагати.