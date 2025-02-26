Taurus для Украины. В Бундестаге призвали правительство ФРГ инициировать поставки дальнобойных ракет

Консервативный блок ХДС/ХСС, получивший мандат на формирование правительства ФРГ, будет вынужден убедить своих партнеров по будущей коалиции, социал-демократов в необходимости усиления военной помощи Украине.
Главные тезисы
- Бундестаг призывает усилить военную поддержку Украины путем поставок дальнобойных ракет Taurus.
- Глава оборонного комитета Бундестага подчеркивает важность продления военной помощи Украине в свете бомбардировок Россией.
- Консервативный блок ХДС/ХСС должен убедить партнеров по коалиции в необходимости передачи ракет Taurus и усиления военной поддержки Украины.
В Бундестаге призвали поставлять в Украину Taurus
Об этом сказал глава оборонного комитета Бундестага 20-го созыва Маркус Фабер.
Важно в этом, отметил он, как будет действовать блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, которые говорили, будучи в оппозиции, что хотят передать Taurus и усилить военную поддержку Украины. В качестве правящей партии они будут вынуждены убедить в этом партнеров в Социал-демократической партии, что может означать, что консерваторы будут вынуждены выступить в конфронтацию с СДПГ на каком-то этапе.
Это довольно тяжело, есть конфликт, который здесь возникает. Это то, что должно быть заложено в коалиционном соглашении. В прошлом коалиционном соглашении (2021 — ред.) об этом вопросе речь еще не шла, а сейчас он есть. И сейчас пора этим двум партнерам по коалиции прийти к согласию.
Фабер, за три года полномасштабной войны пять раз находившийся в Украине, в частности, в Херсоне, Запорожье, Краматорске, Харькове, говорил с ранеными бойцами, которые лечатся с помощью немецкой медицинской техники, с солдатами, защищающими Родину с помощью переданного Германией оружия. В частности, он общался с пилотами, которые поражают враждебные цели с помощью Storm Shadow и Scalp.
Он отметил, что кое-где в Германии ведется политическая дискуссия, что в Украине вдруг наступил мир, но беспилотники и ракеты прилетают каждую ночь. И пока будут продолжаться бомбардировки в Украине, ФРГ должна продолжать свою военную поддержку, подчеркнул Фабер и добавил, что новое правительство нужно будет оценивать по его поступкам. Он призвал украинцев и друзей Украины давить новое правительство, чтобы они продолжали помогать.
Фабер возглавит оборонный комитет еще почти месяц, пока будет действовать Бундестаг 20-го созыва. В следующем созыве германского парламента Свободная демократическая партия, членом которой является Маркус Фабер, представлена не будет. Но он обещает продолжать быть вовлеченным в помощь Украине и дальше.
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