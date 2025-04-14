Мерц поддержит предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus — при одном условии.
Категория
Мир
Дата публикации

Мерц поддержит предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus — при одном условии.

TAURUS
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Источник:  ARD

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что всегда готов был поддержать передачу ракет TAURUS Украине, если это решение будет согласовано с европейскими партнерами.

Главные тезисы

  • Мерц готов поддержать поставку ракет Taurus Украине при условии согласования с европейскими партнерами.
  • Кандидат в канцлеры подчеркнул, что Украина имеет возможность повысить свою обороноспособность с помощью ракет Taurus.
  • Мерц предложил использовать ракеты для уничтожения наземных путей между Россией и оккупированным Крымом, важных для российской армии.

Мерц хочет вооружить Украину TAURUS

Будущий канцлер Германии и лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц высказался в поддержку передачи Украине немецко-шведских крылатых ракет большой дальности TAURUS, но при условии, что это решение будет согласовано с европейскими партнерами.

Я всегда говорил, что сделал бы это (согласился на поставку Украине ракет TAURUS — ред.), но только по согласованию с европейскими партнерами.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Немецкий политик

Мерц обратил внимание, что некоторые страны уже снабжают Украину крылатыми ракетами.

Это делают британцы, это делают французы, американцы в любом случае тоже, — отметил он в программе Caren Miosga на телеканале ARD.

Если будет достигнута соответствующая договоренность, Германия должна принять участие в таких поставках, подчеркнул политик.

По его мнению, украинская армия должна перейти от исключительно оборонительных действий к более активным.

Вооруженные силы Украины уже три года только реагируют. Пора, чтобы они начали влиять на ход событий.

В качестве примера возможного применения ракет TAURUS он назвал уничтожение наземных путей между Россией и оккупированным Крымом, которые важны для логистики российской армии.

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