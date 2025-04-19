Решение о потенциальном предоставлении Украине дальнобойных немецких ракет Taurus будет принимать будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, однако есть нюанс. Об этом заявил премьер-министр Баварии и лидер ХСС, сестринской партии победительницы федеральных выборов ХДС, Маркус Зёдер.
Главные тезисы
- Маркус Зедер указал на ограниченность ресурсов германских ВВС.
- А Ларс Клингбайль требует принять совместное решение коалиции по дальнейшей военной поддержке Украины.
Давление на Мерца усиливается
Маркус Зедер дал понять, что он не в восторге от идеи передавать Украине немецкие Taurus для защиты от российской агрессии.
На этом фоне он решил напомнить об ограниченности ресурсов германских ВВС.
По его словам, именно дальнобойные ракеты Taurus — это "лучшее оружие", которым располагает Германия.
Более того, политик заверил, что "даже россияне уважают его".
Стоит также отметить, что соучастник Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль потребовал принять совместное решение коалиции ХДС/ХСС-СДПГ о продолжении военной поддержки Украины.
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