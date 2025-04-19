В Германии начали отговаривать Мерца от передачи Украине Taurus
Категория
Мир
Дата публикации

В Германии начали отговаривать Мерца от передачи Украине Taurus

Мерц
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Источник:  NTV

Решение о потенциальном предоставлении Украине дальнобойных немецких ракет Taurus будет принимать будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, однако есть нюанс. Об этом заявил премьер-министр Баварии и лидер ХСС, сестринской партии победительницы федеральных выборов ХДС, Маркус Зёдер.

Главные тезисы

  • Маркус Зедер указал на ограниченность ресурсов германских ВВС.
  • А Ларс Клингбайль требует принять совместное решение коалиции по дальнейшей военной поддержке Украины.

Давление на Мерца усиливается

Маркус Зедер дал понять, что он не в восторге от идеи передавать Украине немецкие Taurus для защиты от российской агрессии.

Это будет решать новый канцлер, — выступил с заявлением по этому поводу премьер Баварии.

На этом фоне он решил напомнить об ограниченности ресурсов германских ВВС.

Однако, прежде всего, нам нужно как можно больше Taurus для нас самих, — добавил Зёдер.

По его словам, именно дальнобойные ракеты Taurus — это "лучшее оружие", которым располагает Германия.

Более того, политик заверил, что "даже россияне уважают его".

Стоит также отметить, что соучастник Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль потребовал принять совместное решение коалиции ХДС/ХСС-СДПГ о продолжении военной поддержки Украины.

Германия должна оставаться крупнейшим военным сторонником Украины в Европе, — подчеркнул он.

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