Команда угорського лідера Віктора Орбана почала розсилати бюлетені для національної консультації, у межах якої громадян країни опитують щодо підтримки членства України в ЄС. Офіційний Будапешт безсоромно закликає громадян країни виступати проти цього.
Головні тези:
- Команда Орбана поширює брехню про потенційні збитки для Угорщини від вступу України в ЄС.
- Угорська влада стверджує, що результати голосування будуть обов'язковими для них.
Орбан намагається зруйнувати європейське майбутнє України
Як вдалося дізнатися журналістам, у листі офіційний Будапешт закликає угорців голосувати проти підтримки вступу України в ЄС.
Команда Орбана лякає свій народ, поширюючи брехню про те, що це "завдасть Угорщині величезних збитків".
На цьому команда Орбана не зупинилася й навіть вигадала, що вступ України в ЄС зруйнує угорську економіку.
Офіційний Будапешт стверджує, що вважатиме результати голосування обов'язковими для себе.
В листі усіх угорців активно підштовхують до участі у голосуванні" й "ухвалення відповідального рішення".
Що важливо розуміти, бюлетені для опитування будуть доставлені до кінця травня.
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