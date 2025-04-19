Команда угорського лідера Віктора Орбана почала розсилати бюлетені для національної консультації, у межах якої громадян країни опитують щодо підтримки членства України в ЄС. Офіційний Будапешт безсоромно закликає громадян країни виступати проти цього.

Орбан намагається зруйнувати європейське майбутнє України

Як вдалося дізнатися журналістам, у листі офіційний Будапешт закликає угорців голосувати проти підтримки вступу України в ЄС.

Команда Орбана лякає свій народ, поширюючи брехню про те, що це "завдасть Угорщині величезних збитків".

Це коштуватиме кожній угорській сім'ї сотні тисяч форинтів на рік, поставить під загрозу пенсії та підтримку фермерів, а також спричинить ризики для безпеки та ринку праці, — бреше своїм громадянам влада Угорщини. Поширити

На цьому команда Орбана не зупинилася й навіть вигадала, що вступ України в ЄС зруйнує угорську економіку.

Ми, угорці, не можемо змиритися з тим, що таке важливе питання вирішується у нас на очах, — йдеться в листі. Поширити

Офіційний Будапешт стверджує, що вважатиме результати голосування обов'язковими для себе.

В листі усіх угорців активно підштовхують до участі у голосуванні" й "ухвалення відповідального рішення".

Що важливо розуміти, бюлетені для опитування будуть доставлені до кінця травня.