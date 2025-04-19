Орбан начал в Венгрии циничную кампанию против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Орбан начал в Венгрии циничную кампанию против Украины

Орбан
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Команда венгерского лидера Виктора Орбана начала рассылать бюллетени для национальной консультации, в рамках которой граждане страны опрашивают о поддержке членства Украины в ЕС. Официальный Будапешт беззастенчиво призывает граждан страны выступать против этого.

Главные тезисы

  • Команда Орбана распространяет ложь о потенциальных убытках Венгрии от вступления Украины в ЕС.
  • Венгерские власти утверждают, что результаты голосования будут обязательными для них.

Орбан пытается разрушить европейское будущее Украины

Как удалось узнать журналистам, в письме официальный Будапешт призывает венгров голосовать против поддержки вступления Украины в ЕС.

Команда Орбана пугает свой народ, распространяя ложь о том, что это "нанесет Венгрии огромный ущерб".

Это будет стоить каждой венгерской семье сотни тысяч форинтов в год, поставит под угрозу пенсии и поддержку фермеров, а также приведет к рискам для безопасности и рынка труда, — врут своим гражданам власти Венгрии.

На этом команда Орбана не остановилась и даже придумала, что вступление Украины в ЕС разрушит венгерскую экономику.

Мы, венгры, не можем смириться с тем, что столь важный вопрос решается у нас на глазах, — указано в письме.

Официальный Будапешт утверждает, что сочтет результаты голосования обязательными для себя.

В письме всех венгров активно подталкивают к участию в голосовании и принятии ответственного решения.

Что важно понимать, бюллетени для опроса будут доставлены до конца мая.

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