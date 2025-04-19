Команда венгерского лидера Виктора Орбана начала рассылать бюллетени для национальной консультации, в рамках которой граждане страны опрашивают о поддержке членства Украины в ЕС. Официальный Будапешт беззастенчиво призывает граждан страны выступать против этого.
Главные тезисы
- Команда Орбана распространяет ложь о потенциальных убытках Венгрии от вступления Украины в ЕС.
- Венгерские власти утверждают, что результаты голосования будут обязательными для них.
Орбан пытается разрушить европейское будущее Украины
Как удалось узнать журналистам, в письме официальный Будапешт призывает венгров голосовать против поддержки вступления Украины в ЕС.
Команда Орбана пугает свой народ, распространяя ложь о том, что это "нанесет Венгрии огромный ущерб".
На этом команда Орбана не остановилась и даже придумала, что вступление Украины в ЕС разрушит венгерскую экономику.
Официальный Будапешт утверждает, что сочтет результаты голосования обязательными для себя.
В письме всех венгров активно подталкивают к участию в голосовании и принятии ответственного решения.
Что важно понимать, бюллетени для опроса будут доставлены до конца мая.
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