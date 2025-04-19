"Використає проти України". Санду розкрила новий план Путіна

За словами лідерки Молдови Маї Санду, ставка російського диктатора Володимира Путіна на парламентські вибори полягає в тому, щоб змінити владу Молдови на підконтрольних йому людей, а потім використати Кишинів проти України.
Головні тези:
- Україна є ключовим союзником для Молдови у протистоянні з Росією.
- Мая Санду попереджає про ризики втягнення Молдови у війну РФ проти України.
Санду попередила Україну про нову загрозу
Санду звертає увагу на те, що саме Україна залишається щитом для Молдови.
Саме тому вона та її команда зроблять все можливе, щоб не допустити використання Кишинева проти України.
За слова Санду, наразі Кремль націлений на те, щоб вплинути на результат виборів у Молдові, повідомляє Jurnal TV.
На переконання політикині, не можна ігнорувати ризик того, що Путін спробує втягнути Молдову у війну.
Ні для кого не секрет, що у Молдови 1200 кілометрів кордону з Україною.
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