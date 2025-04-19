"Використає проти України". Санду розкрила новий план Путіна
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"Використає проти України". Санду розкрила новий план Путіна

Санду
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Джерело:  online.ua

За словами лідерки Молдови Маї Санду, ставка російського диктатора Володимира Путіна на парламентські вибори полягає в тому, щоб змінити владу Молдови на підконтрольних йому людей, а потім використати Кишинів проти України.

Головні тези:

  • Україна є ключовим союзником для Молдови у протистоянні з Росією.
  • Мая Санду попереджає про ризики втягнення Молдови у війну РФ проти України.

Санду попередила Україну про нову загрозу

Санду звертає увагу на те, що саме Україна залишається щитом для Молдови.

Саме тому вона та її команда зроблять все можливе, щоб не допустити використання Кишинева проти України.

За слова Санду, наразі Кремль націлений на те, щоб вплинути на результат виборів у Молдові, повідомляє  Jurnal TV.

Ставка Кремля полягає в тому, щоб змінити керівництво країни на людей, яких він може контролювати. І йдеться не лише про Молдову, адже інтерес Росії зараз — це Україна. Якщо Кремль отримає контроль над владою, він використає РМ проти України.

Мая Санду

Мая Санду

Президентка Молдови

На переконання політикині, не можна ігнорувати ризик того, що Путін спробує втягнути Молдову у війну.

Ні для кого не секрет, що у Молдови 1200 кілометрів кордону з Україною.

Уявіть собі, що за одну ніч цей кордон з дружньої країни перетворюється на кордон з країною, яка контролюється Москвою. Звичайно, ризики тут є для України, але водночас ризики зростають і для Молдови, — попередила Санду.

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