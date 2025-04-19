Солдати РФ влаштували масштабний бунт у Краснодарі — відео

18 квітня понад 100 російських військовослужбовці в Краснодарі спробували втекти з комендатури і влаштували бунт, обурившись, що командири за гроші випустили кількох утримуваних.
Головні тези:
- Бунт військовослужбовців в Краснодарі став наслідком недоліків конфліктів з командуванням.
- Дружина одного з солдатів розкрила подробиці знущань над російськими окупантами.
Що відомо про новий бунт у Росії
Згідно з даними російських опозиційних ЗМІ, 18 квітня на території військової комендатури Краснодарського Гарнізону і території в/ч 40304 на вулиці 3-я Трудова, 3, у Краснодарі понад 100 військовослужбовців з різних військових частин з різних регіонів РФ, визнані СЗС (самовільно залишили частину — ред.), влаштували бунт.
За словами жінки, російські військові доволі довго жили у наметах на вулиці.
Усе це відбулося навіть під час морозів в грудні, у січні та у лютому — й військове командування цей факт не турбував.
Після усіх цих знущань спалахнув бунт — у районі військової частини у Краснодарі повністю перекрили 2-у Трудову вулицю.
Навколо безліч патрульних автомобілів, поліцейські доглядають транспортні засоби.
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