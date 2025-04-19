Солдати РФ влаштували масштабний бунт у Краснодарі — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Солдати РФ влаштували масштабний бунт у Краснодарі — відео

Що відомо про новий бунт у Росії
Джерело:  online.ua

18 квітня понад 100 російських військовослужбовці в Краснодарі спробували втекти з комендатури і влаштували бунт, обурившись, що командири за гроші випустили кількох утримуваних.

Головні тези:

  • Бунт військовослужбовців в Краснодарі став наслідком недоліків конфліктів з командуванням.
  • Дружина одного з солдатів розкрила подробиці знущань над російськими окупантами.

Що відомо про новий бунт у Росії

Згідно з даними російських опозиційних ЗМІ, 18 квітня на території військової комендатури Краснодарського Гарнізону і території в/ч 40304 на вулиці 3-я Трудова, 3, у Краснодарі понад 100 військовослужбовців з різних військових частин з різних регіонів РФ, визнані СЗС (самовільно залишили частину — ред.), влаштували бунт.

Інцидент учора стався, бо деяких із них відпустили за гроші. І вони не повернулися вчасно. І хлопці зчинили бунт. На якій підставі когось відпускають, хто має гроші? У нас, приміром, грошей немає… І вони почали штурмувати [керівництво], мовляв, чому ви не відпускаєте тоді нас? — скаржиться дружина одного з солдатів РФ.

За словами жінки, російські військові доволі довго жили у наметах на вулиці.

Усе це відбулося навіть під час морозів в грудні, у січні та у лютому — й військове командування цей факт не турбував.

Вони там усі п'ють, мого чоловіка 3 тижні тому там побили, він був весь синій. Я вимагала зняти побої — нічого, жодного розгляду, — скаржиться дружина.

Після усіх цих знущань спалахнув бунт — у районі військової частини у Краснодарі повністю перекрили 2-у Трудову вулицю.

Навколо безліч патрульних автомобілів, поліцейські доглядають транспортні засоби.

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