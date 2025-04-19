ЗСУ уразили 8 районів зосередження армії Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ уразили 8 районів зосередження армії Росії

Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 19 квітня 2025 року
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Генштаб ЗСУ повідомляє, що авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакували одразу вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири пункти управління, дев’ять артилерійських систем, станцію  радіоелектронної боротьби та засіб протиповітряної оборони російських окупантів.

Головні тези:

  • Почалася 1151-ша доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
  • 18 квітня на фронті відбулося 162 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 19 квітня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 19.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 940 150 (+1180) осіб;

  • танків — 10 676 (+14) од;

  • бойових броньованих машин — 22 266 (+9)  од;

  • артилерійських систем — 26 600 (+70) од;

  • РСЗВ — 1 368 (+1) од;

  • засоби ППО — 1 139 (+3) од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 33 176 (+111) од;

  • крилаті ракети — 3 148 (+3) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 45 162 (+208) од;

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що минулої доби російські окупанти завдали 5 ракетних та 103 авіаційних ударів, застосували 17 ракет та скинули 174 керовані авіаційні бомби.

Ба більше, ворог залучив для ураження 2855 дронів-камікадзе та здійснив 6237 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 109 — із реактивних систем залпового вогню.

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