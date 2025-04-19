ЗМІ дізналися про посилення тиску на Зеленського з боку Трампа

Згідно з даними видання Axios, адміністрація президента США Дональда Трампа здійснює тиск на команду українського лідера Володимира Зеленського в питанні завершення війни, однак не поспішає посилювати тиск на російського диктатора Володимира Путіна.

Чого добивається Трамп та його команда

Нещодавно очільник Білого дому дав зрозуміти, що готовий вийти з переговорів щодо завершення війни, оскільки нібито розчарований провальними зусиллями США у цьому питанні.

Як повідомив журналістам один із інсайдерів, Трамп хоче сконцентруватися на інших напрямах зовнішньої політики, якщо не зможе досягнути мирної угоди найближчим часом.

Нам потрібно з'ясувати... протягом декількох днів, чи можливо це зробити в короткостроковій перспективі. Марко Рубіо Глава Держдепу США

За словами трьох європейських дипломатів, які говорили на умовах анонімності, заяви Рубіо насамперед лунали на адресу Україну.

Ще один інсайдер додав, що таким чином Трамп посилює тиск на Зеленського у публічному полі.

Союзники Києва стурбовані тим фактом, що вихід США з переговорів може призвести до призупинення військової допомоги Україні з боку Штатів.

Що також важливо розуміти, під час переговорів у Парижі Рубіо не говорив про посилення тиску на Росію.