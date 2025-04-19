СМИ узнали об усилении давления на Зеленского со стороны Трампа

Согласно данным издания Axios, администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на команду украинского лидера Владимира Зеленского в вопросе завершения войны, однако не спешит усиливать давление на российского диктатора Владимира Путина.

Чего добивается Трамп и его команда

Недавно глава Белого дома дал понять, что готов выйти из переговоров по завершению войны, поскольку якобы разочарован провальными усилиями США в этом вопросе.

Как сообщил журналистам один из инсайдеров, Трамп хочет сконцентрироваться на других направлениях внешней политики, если не сможет достичь мирного соглашения в ближайшее время.

Нам нужно выяснить в течение нескольких дней, возможно ли это сделать в краткосрочной перспективе. Марк Рубио Глава Госдепа США

По словам трех европейских дипломатов, говоривших на условиях анонимности, заявления Рубио, прежде всего, звучали в адрес Украины.

Еще один инсайдер добавил, что таким образом Трамп усиливает давление на Зеленского в публичном поле.

Союзники Киева озабочены тем фактом, что выход США из переговоров может привести к приостановке военной помощи Украине со стороны Штатов.

Что также важно понимать, во время переговоров в Париже Рубио не говорил об усилении давления на Россию.