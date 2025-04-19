СМИ узнали об усилении давления на Зеленского со стороны Трампа

Согласно данным издания Axios, администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на команду украинского лидера Владимира Зеленского в вопросе завершения войны, однако не спешит усиливать давление на российского диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- Трамп готов выйти из переговоров по мирному урегулированию.
- Новые заявления Рубио послужили причиной волнений среди союзников Украины.
Чего добивается Трамп и его команда
Недавно глава Белого дома дал понять, что готов выйти из переговоров по завершению войны, поскольку якобы разочарован провальными усилиями США в этом вопросе.
Как сообщил журналистам один из инсайдеров, Трамп хочет сконцентрироваться на других направлениях внешней политики, если не сможет достичь мирного соглашения в ближайшее время.
По словам трех европейских дипломатов, говоривших на условиях анонимности, заявления Рубио, прежде всего, звучали в адрес Украины.
Еще один инсайдер добавил, что таким образом Трамп усиливает давление на Зеленского в публичном поле.
Союзники Киева озабочены тем фактом, что выход США из переговоров может привести к приостановке военной помощи Украине со стороны Штатов.
Что также важно понимать, во время переговоров в Париже Рубио не говорил об усилении давления на Россию.
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