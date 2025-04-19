СМИ узнали об усилении давления на Зеленского со стороны Трампа
Категория
Политика
Дата публикации

СМИ узнали об усилении давления на Зеленского со стороны Трампа

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  Axios

Согласно данным издания Axios, администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на команду украинского лидера Владимира Зеленского в вопросе завершения войны, однако не спешит усиливать давление на российского диктатора Владимира Путина.

Главные тезисы

  • Трамп готов выйти из переговоров по мирному урегулированию.
  • Новые заявления Рубио послужили причиной волнений среди союзников Украины.

Чего добивается Трамп и его команда

Недавно глава Белого дома дал понять, что готов выйти из переговоров по завершению войны, поскольку якобы разочарован провальными усилиями США в этом вопросе.

Как сообщил журналистам один из инсайдеров, Трамп хочет сконцентрироваться на других направлениях внешней политики, если не сможет достичь мирного соглашения в ближайшее время.

Нам нужно выяснить в течение нескольких дней, возможно ли это сделать в краткосрочной перспективе.

Марк Рубио

Марк Рубио

Глава Госдепа США

По словам трех европейских дипломатов, говоривших на условиях анонимности, заявления Рубио, прежде всего, звучали в адрес Украины.

Еще один инсайдер добавил, что таким образом Трамп усиливает давление на Зеленского в публичном поле.

Союзники Киева озабочены тем фактом, что выход США из переговоров может привести к приостановке военной помощи Украине со стороны Штатов.

Что также важно понимать, во время переговоров в Париже Рубио не говорил об усилении давления на Россию.

Создавалось впечатление, что Рубио и Виткофф находятся под большим давлением со стороны Трампа и пытаются передать его другим игрокам, — рассказывают анонимные источники.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Евросоюз готовит "план Б" для сохранения санкций против РФ
Что известно о новом плане ЕС
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Германии усиливается раскол касательно поставок Украине Taurus
Писториус выступил с новым заявлением по поводу Taurus
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Президент Сербии Вучич поедет к Путину на парад вопреки предостережению ЕС
Вучич

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?