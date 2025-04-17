Президент Сербии Вучич поедет к Путину на парад вопреки предостережению ЕС

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не передумал посещать парад нелегитимного президента России Владимира Путина по случаю парада 9 мая, несмотря на сильное давление со стороны Европейского Союза по его решению.

Вучич собрался к Путину на парад 9 мая

Европейские чиновники предупредили Вучича, что его визит в Москву на военные празднования 9 мая будет нарушением критериев членства в ЕС для потенциальных новых членов и может подорвать задекларированные амбиции страны по вступлению в ЕС.

Визит также фактически означал бы демонстрацию поддержки Путина и войны Москвы против Украины.

В то же время Вучич заявил, что одна из сербских воинских частей примет участие в параде 9 мая на Красной площади в российской столице. Он также сказал, что Сербия впервые участвует в совместной организации парада.

В ближайшее время на нас будет оказываться давление на мероприятие в Москве, о своем участии в котором мы объявили. Александр Вучич Президент Сербии

Как передает агентство, Вучич заявил, что поедет в Москву вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Главная дипломатка Европейского Союза Кая Каллас 14 апреля призвала европейских лидеров не участвовать в военных празднованиях в Москве 9 мая, а продемонстрировать солидарность с Украиной.

Европейский Союз также дал четкое указание государствам, являющимся кандидатами на вступление в ЕС, не посещать парад в Москве 9 мая и не совершать визиты в Россию.