Президент Сербии Вучич поедет к Путину на парад вопреки предостережению ЕС
Категория
Мир
Дата публикации

Президент Сербии Вучич поедет к Путину на парад вопреки предостережению ЕС

Вучич
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Источник:  AP News

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не передумал посещать парад нелегитимного президента России Владимира Путина по случаю парада 9 мая, несмотря на сильное давление со стороны Европейского Союза по его решению.

Главные тезисы

  • Президент Сербии Вучич решил посетить парад в Москве на приглашение Путина, вопреки предостережениям ЕС.
  • Посещение парада в Москве может негативно сказаться на стремлении Сербии присоединиться к Европейскому Союзу.
  • Европейский Союз призывает лидеров не поддерживать парад в Москве и выражать солидарность с Украиной, но Вучич не принимает этот призыв во внимание.

Вучич собрался к Путину на парад 9 мая

Европейские чиновники предупредили Вучича, что его визит в Москву на военные празднования 9 мая будет нарушением критериев членства в ЕС для потенциальных новых членов и может подорвать задекларированные амбиции страны по вступлению в ЕС.

Визит также фактически означал бы демонстрацию поддержки Путина и войны Москвы против Украины.

В то же время Вучич заявил, что одна из сербских воинских частей примет участие в параде 9 мая на Красной площади в российской столице. Он также сказал, что Сербия впервые участвует в совместной организации парада.

В ближайшее время на нас будет оказываться давление на мероприятие в Москве, о своем участии в котором мы объявили.

Александр Вучич

Александр Вучич

Президент Сербии

Как передает агентство, Вучич заявил, что поедет в Москву вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Главная дипломатка Европейского Союза Кая Каллас 14 апреля призвала европейских лидеров не участвовать в военных празднованиях в Москве 9 мая, а продемонстрировать солидарность с Украиной.

Европейский Союз также дал четкое указание государствам, являющимся кандидатами на вступление в ЕС, не посещать парад в Москве 9 мая и не совершать визиты в Россию.

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