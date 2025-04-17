Президент Сербії Вучич поїде до Путіна на парад попри застереження ЄС
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Президент Сербії Вучич поїде до Путіна на парад попри застереження ЄС

Вучич
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Джерело:  AP News

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що не передумав відвідувати парад нелегітимного президента Росії Володимира Путіна з нагоди параду 9 травня, попри сильний тиск з боку Європейського Союзу щодо його рішення.

Головні тези:

  • Президент Сербії Вучич поїде до Путіна на парад попри тиск ЄС.
  • Рішення Вучича відвідати парад у Москві може нашкодити амбіціям Сербії щодо вступу до ЄС.
  • ЄС закликає лідерів не відвідувати військові святкування у Москві на підтримку України, але Вучич ігнорує цей заклик.

Вучич зібрався до Путіна на парад 9 травня

Європейські посадовці попередили Вучича, що його візит до Москви на військові святкування 9 травня буде порушенням критеріїв членства в ЄС для потенційних нових членів і може підірвати задекларовані амбіції країни щодо вступу до ЄС.

Візит також фактично означав би демонстрацію підтримки Путіна і війни Москви проти України.

Водночас Вучич заявив, що одна з сербських військових частин візьме участь у параді 9 травня на Красній площі в російській столиці. Він також сказав, що Сербія вперше бере участь у "спільній" організації параду.

Найближчим часом на нас чинитиметься тиск щодо заходу в Москві, про свою участь в якому ми оголосили.

Александар Вучич

Александар Вучич

Президент Сербії

Як передає агентство, Вучич заявив, що поїде до Москви разом з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас 14 квітня закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною.

Європейський Союз також дав чітку вказівку державам, які є кандидатами на вступ до ЄС, не відвідувати парад у Москві 9 травня та не здійснювати візити у Росію.

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