ВСУ поразили 8 районов сосредоточения армии России

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.04.25 ориентировочно составили:

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 103 авиационных ударов, применили 17 ракет и сбросили 174 управляемые авиационные бомбы.

Более того, враг привлек для поражения 2855 дронов-камикадзе и произвел 6237 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 109 — из реактивных систем залпового огня.