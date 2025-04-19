ВСУ поразили 8 районов сосредоточения армии России
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ поразили 8 районов сосредоточения армии России

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 19 апреля 2025 года
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Генштаб ВСУ сообщает, что авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали сразу восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре пункта управления, девять артиллерийских систем, радиоэлектронную станцию борьбы и средство противовоздушной обороны российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Начались 1151-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
  • 18 апреля на фронте произошло 162 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 19 апреля 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 940 150 (+1180) человек;

  • танков — 10 676 (+14) ед;

  • боевых бронированных машин — 22 266 (+9) ед;

  • артиллерийских систем — 26 600 (+70) ед;

  • РСЗО — 1 368 (+1) ед;

  • средства ПВО — 1139 (+3) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 33 176 (+111) ед;

  • крылатые ракеты — 3 148 (+3) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 45 162 (+208) ед;

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 103 авиационных ударов, применили 17 ракет и сбросили 174 управляемые авиационные бомбы.

Более того, враг привлек для поражения 2855 дронов-камикадзе и произвел 6237 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 109 — из реактивных систем залпового огня.

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