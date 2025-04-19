ВСУ поразили 8 районов сосредоточения армии России

Генштаб ВСУ сообщает, что авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали сразу восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре пункта управления, девять артиллерийских систем, радиоэлектронную станцию борьбы и средство противовоздушной обороны российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начались 1151-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
- 18 апреля на фронте произошло 162 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 19 апреля 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.04.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 940 150 (+1180) человек;
танков — 10 676 (+14) ед;
боевых бронированных машин — 22 266 (+9) ед;
артиллерийских систем — 26 600 (+70) ед;
РСЗО — 1 368 (+1) ед;
средства ПВО — 1139 (+3) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 33 176 (+111) ед;
крылатые ракеты — 3 148 (+3) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 45 162 (+208) ед;
Генштаб ВСУ официально подтвердил, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 103 авиационных ударов, применили 17 ракет и сбросили 174 управляемые авиационные бомбы.
Более того, враг привлек для поражения 2855 дронов-камикадзе и произвел 6237 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 109 — из реактивных систем залпового огня.
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