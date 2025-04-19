Атака РФ на Украину — как отработала ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ на Украину — как отработала ПВО

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО отчитались о результатах своей работы
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Российские захватчики начали новое воздушное нападение на мирные украинские города и села в 21:00 18 апреля. Армия РФ нанесла удар по Украине ракетами наземного и воздушного базирования, а также дронами.

Главные тезисы

  • Вражеские цели сбивали на востоке, севере, юге и страны.
  • В результате вражеской атаки пострадали Одесщина, Харьковщина, Сумщина, Донетчина и Запорожье.

Силы ПВО отчитались о результатах своей работы

Украинские защитники обнаружили и осуществили сопровождение 95 средств воздушного нападения армии РФ — 8 ракет различных типов и 87 ударных БпЛА (беспилотников-имитаторов других типов), в частности:

  • 3 баллистические ракеты "Искандер-М" (район пуска — Крым);

  • 2 противокорабельные ракеты Оникс (район пуска — Крым);

  • 3 противорадиолокационные ракеты Х-31П;

  • 87 ударных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов других типов (районы пусков — Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — Крым).

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭС и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено уничтожение 33 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и стране.

36 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

Под удары врага попали Одесская, Харьковская, Сумская, Донецкая и Запорожская области.

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