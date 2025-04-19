Атака РФ на Украину — как отработала ПВО

Российские захватчики начали новое воздушное нападение на мирные украинские города и села в 21:00 18 апреля. Армия РФ нанесла удар по Украине ракетами наземного и воздушного базирования, а также дронами.
Главные тезисы
- Вражеские цели сбивали на востоке, севере, юге и страны.
- В результате вражеской атаки пострадали Одесщина, Харьковщина, Сумщина, Донетчина и Запорожье.
Силы ПВО отчитались о результатах своей работы
Украинские защитники обнаружили и осуществили сопровождение 95 средств воздушного нападения армии РФ — 8 ракет различных типов и 87 ударных БпЛА (беспилотников-имитаторов других типов), в частности:
3 баллистические ракеты "Искандер-М" (район пуска — Крым);
2 противокорабельные ракеты Оникс (район пуска — Крым);
3 противорадиолокационные ракеты Х-31П;
87 ударных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов других типов (районы пусков — Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — Крым).
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭС и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
36 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).
Под удары врага попали Одесская, Харьковская, Сумская, Донецкая и Запорожская области.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-