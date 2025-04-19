Атака РФ на Україну — як відпрацювала ППО

Російські загарбники розпочали новий повітряний напад на мирні українські міста та села о 21:00 18 квітня. Армія РФ здійснила удар по Україні ракетами наземного та повітряного базування, а також дронами.

Сили ППО відзвітували про результати своєї роботи

Українські захисники виявили та здійснили супровід 95 засобів повітряного нападу армії РФ — 8 ракет різних типів та 87 ударних БпЛА (безпілотників-імітаторів інших типів), зокрема:

3 балістичні ракети “Іскандер-М” (район пуску — Крим);

2 протикорабельні ракети “Онікс” (район пуску — Крим);

3 протирадіолокаційні ракети Х-31П;

87 ударних БпЛА типу Shahed та дронів-імітаторів інших типів (райони пусків –Міллєрово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — Крим).

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 33 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та країни.

36 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).