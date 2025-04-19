Путін добивається від США зняття санкцій — ЄС чинить потужний опір
Категорія
Економіка
Дата публікації

Путін добивається від США зняття санкцій — ЄС чинить потужний опір

ЄС не дає Росії вийти з-під санкцій
Джерело:  Politico

Російський диктатор Володимир Путін та його команда активно просувають ідею відкриття повітряного простору США для російських авіакомпаній у межах угоди про припинення вогню з Україною. Однак члени Євросоюзу роблять все можливе, щоб цього не сталося.

Головні тези:

  • Після вторгнення в Україну Росії заблокували доступ до запасних частин для авіалайнерів західних виробників.
  • У Кремлі скаржаться, що поки Штати не погоджуються на їхні вимоги щодо зняття санкцій.

ЄС не дає Росії вийти з-під санкцій

Офіційний Брюссель виступає проти скасування авіасанкцій проти країни-агресорки РФ.

Що важливо розуміти, без згоди Євросоюзу російським перевізникам буде вкрай непросто літати до Штатів.

За словами одного з європейських посадовців, окрім політичних рішень щодо санкцій, не можна ігнорувати "серйозні питання безпеки".

Невідомо, чи належним чином обслуговувалися російські авіакомпанії та служби повітряного руху протягом останніх трьох років, що ставить льотну придатність російського флоту під серйозний сумнів, — поскаржився один з інсайдерів.

Варто зазначити, що після повномасштабного вторгнення в Україну Росії заблокували доступ до запасних частин для літаків західних виробників, таких як Boeing і Airbus.

Зараз диктатор Путін побачив вікно можливостей для скасування всіх цих санкцій у межах угоди про припинення вогню проти України.

Так, нещодавно скандальний очільник МЗС РФ Сергій Лавров стверджував, що такий крок "має стати наслідком зняття санкцій з "Аерофлоту".

Американці це розглядали, але поки що ми не бачили жодного кроку у відповідь, — бідкався російський дипломат.

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