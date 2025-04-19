Російський диктатор Володимир Путін та його команда активно просувають ідею відкриття повітряного простору США для російських авіакомпаній у межах угоди про припинення вогню з Україною. Однак члени Євросоюзу роблять все можливе, щоб цього не сталося.

ЄС не дає Росії вийти з-під санкцій

Офіційний Брюссель виступає проти скасування авіасанкцій проти країни-агресорки РФ.

Що важливо розуміти, без згоди Євросоюзу російським перевізникам буде вкрай непросто літати до Штатів.

За словами одного з європейських посадовців, окрім політичних рішень щодо санкцій, не можна ігнорувати "серйозні питання безпеки".

Невідомо, чи належним чином обслуговувалися російські авіакомпанії та служби повітряного руху протягом останніх трьох років, що ставить льотну придатність російського флоту під серйозний сумнів, — поскаржився один з інсайдерів. Поширити

Варто зазначити, що після повномасштабного вторгнення в Україну Росії заблокували доступ до запасних частин для літаків західних виробників, таких як Boeing і Airbus.

Зараз диктатор Путін побачив вікно можливостей для скасування всіх цих санкцій у межах угоди про припинення вогню проти України.

Так, нещодавно скандальний очільник МЗС РФ Сергій Лавров стверджував, що такий крок "має стати наслідком зняття санкцій з "Аерофлоту".