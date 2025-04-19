Путін добивається від США зняття санкцій — ЄС чинить потужний опір

Російський диктатор Володимир Путін та його команда активно просувають ідею відкриття повітряного простору США для російських авіакомпаній у межах угоди про припинення вогню з Україною. Однак члени Євросоюзу роблять все можливе, щоб цього не сталося.
Головні тези:
- Після вторгнення в Україну Росії заблокували доступ до запасних частин для авіалайнерів західних виробників.
- У Кремлі скаржаться, що поки Штати не погоджуються на їхні вимоги щодо зняття санкцій.
ЄС не дає Росії вийти з-під санкцій
Офіційний Брюссель виступає проти скасування авіасанкцій проти країни-агресорки РФ.
Що важливо розуміти, без згоди Євросоюзу російським перевізникам буде вкрай непросто літати до Штатів.
За словами одного з європейських посадовців, окрім політичних рішень щодо санкцій, не можна ігнорувати "серйозні питання безпеки".
Варто зазначити, що після повномасштабного вторгнення в Україну Росії заблокували доступ до запасних частин для літаків західних виробників, таких як Boeing і Airbus.
Зараз диктатор Путін побачив вікно можливостей для скасування всіх цих санкцій у межах угоди про припинення вогню проти України.
Так, нещодавно скандальний очільник МЗС РФ Сергій Лавров стверджував, що такий крок "має стати наслідком зняття санкцій з "Аерофлоту".
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