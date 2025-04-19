Військова допомога для України. Що відбувається у Білому домі

Згідно з даними The New York Times, в адміністрації президента США Дональда Трампа та Конгресі де-факто не відбуваються серйозні дискусії щодо подальшої військової підтримки України.

Україна може залишитися без підтримки США

За словами європейський посадовців, Штати досі не підтвердили, що продовжать надавати Україні розвідувальну інформацію.

Що важливо розуміти, саме вона є ключовою для здатності ЗСУ успішно атакувати армію РФ та інфраструктуру ворога.

Журналісти звертають увагу на те, що команда Трампа більше не говорить про свої відносини з Україною. У більшості випадків вона розмірковує про те, що може отримати, а не про те, що планує дати.

Після гучного скандалу у Білому домі офіційні Київ та Вашингтон активно обговорюють угоду про американські інвестиції та доступ до українських корисних копалин.

Варто зазначити, що останні півтора місяці сторони переписували документ, який так і не підписали 28 лютого 2025 року.