Військова допомога для України. Що відбувається у Білому домі
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Військова допомога для України. Що відбувається у Білому домі

Україна може залишитися без підтримки США
Джерело:  The New York Times

Згідно з даними The New York Times, в адміністрації президента США Дональда Трампа та Конгресі де-факто не відбуваються серйозні дискусії щодо подальшої військової підтримки України.

Головні тези:

  • Існує ризик того, що США обмежать доступ України до розвідувальних даних.
  • Після скандалу в Білому домі відносини між Києвом та Вашингтоном погіршилися.

Україна може залишитися без підтримки США

За словами європейський посадовців, Штати досі не підтвердили, що продовжать надавати Україні розвідувальну інформацію.

Що важливо розуміти, саме вона є ключовою для здатності ЗСУ успішно атакувати армію РФ та інфраструктуру ворога.

Журналісти звертають увагу на те, що команда Трампа більше не говорить про свої відносини з Україною. У більшості випадків вона розмірковує про те, що може отримати, а не про те, що планує дати.

Після гучного скандалу у Білому домі офіційні Київ та Вашингтон активно обговорюють угоду про американські інвестиції та доступ до українських корисних копалин.

Варто зазначити, що останні півтора місяці сторони переписували документ, який так і не підписали 28 лютого 2025 року.

Угода, якої Трамп справді прагне, — це угода з Росією. Але щоб досягти її, потрібно оминути Україну — або оголосивши про припинення вогню, або просто відклавши проблему вбік, — пише The New York Times.

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