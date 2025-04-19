Военная помощь для Украины. Что происходит в Белом доме

Согласно данным The New York Times, в администрации президента США Дональда Трампа и Конгрессе де-факто не проходят серьезные дискуссии касательно дальнейшей военной поддержки Украины.

Украина может остаться без поддержки США

По словам европейских чиновников, Штаты до сих пор не подтвердили, что продолжат предоставлять Украине разведывательную информацию.

Что важно понимать, именно она является ключевой для способности ВСУ успешно атаковать армию РФ и инфраструктуру врага.

Журналисты обращают внимание на то, что команда Трампа больше не говорит о своих отношениях с Украиной. В большинстве случаев она размышляет о том, что может получить, а не о том, что планирует дать.

После громкого скандала в Белом доме официальные Киев и Вашингтон активно обсуждают соглашение об американских инвестициях и доступ к украинским полезным ископаемым.

Стоит отметить, что последние полтора месяца стороны переписывали документ, который так и не подписали 28 февраля 2025 года.