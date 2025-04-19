Путин добивается от США снятия санкций — ЕС оказывает мощное сопротивление
Категория
Экономика
Дата публикации

Путин добивается от США снятия санкций — ЕС оказывает мощное сопротивление

Путин
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Источник:  Politico

Российский диктатор Владимир Путин и его команда активно продвигают идею открытия воздушного пространства США для российских авиакомпаний в рамках соглашения о прекращении огня с Украиной. Однако члены Евросоюза делают все возможное, чтобы этого не произошло.

Главные тезисы

  • После вторжения в Украину России заблокировали доступ к запасным частям для авиалайнеров западных производителей.
  • В Кремле жалуются, что пока Штаты не соглашаются с их требованиями по снятию санкций.

ЕС не дает России выйти из-под санкций

Официальный Брюссель выступает против отмены авиасанкций против страны-агрессорки РФ.

Что важно понимать, без согласия Евросоюза российским перевозчикам будет крайне непросто летать в Штаты.

По словам одного из европейских чиновников, кроме политических решений по санкциям, нельзя игнорировать "серьезные вопросы безопасности".

Неизвестно, должным ли образом обслуживались российские авиакомпании и службы воздушного движения в течение последних трех лет, что ставит летную пригодность российского флота под серьезное сомнение, — посетовал один из инсайдеров.

Следует отметить, что после полномасштабного вторжения в Украину России заблокировали доступ к запасным частям для самолетов западных производителей, таких как Boeing и Airbus.

Сейчас диктатор Путин увидел окно возможностей отменить все эти санкции в рамках соглашения о прекращении огня против Украины.

Так, недавно скандальный глава МИД РФ Сергей Лавров утверждал, что такой шаг "должен стать следствием снятия санкций с "Аэрофлота".

Американцы это рассматривали, но пока мы не видели ни одного ответного шага, — жаловался российский дипломат.

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