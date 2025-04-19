У Пентагоні почався "тотальний колапс" — подробиці скандалу
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У Пентагоні почався "тотальний колапс" — подробиці скандалу

Що насправді відбувається в Пентагоні
Джерело:  Politico

Як вдалося дізнатися виданню Politico, на тлі гучного скандалу із витоком даних у Пентагоні звільнили з посади Джо Каспера — главу апарату міністра оборони США Піта Гегсета. Журналісти стверджують, що в американському відомстві “почався тотальний колапс”.

Головні тези:

  • Конфлікт посадовців та суперництво між ними стали причиною нового скандалу.
  • Репутація міністра оборони Піта Гегсета постраждала внаслідок останніх подій.

Що насправді відбувається в Пентагоні

Згідно з даними ЗМІ, минулого місяця сам Каспер наказав провести розслідування щодо витоку даних з Міноборони США.

Окрім того, вказано, що між ним і звільненими радниками “загострювалося суперництво”.

За словами одного з інсайдерів, Каспер їх просто не любив, у всіх був різний стиль роботи.

Вони просто не ладнали. Це був конфлікт особистостей, — наголосили анонімні джерела.

На тлі останніх подій Гегсет залишиться без глави апарату, заступника глави апарату та старшого радника у своєму головному офісі.

У відомстві — повний колапс, і це справді б'є по репутації міністра… Піт Гегсет оточив себе людьми, які не бажають йому успіху, — заявив ще один інсайдер у Міноборони США.

Як вважають анонімні джерела, “це ще не кінець хаосу”.

У Пентагоні наростає паніка, адже всі усвідомлюють, що ніхто не застрахований від звільнення.

Частина посадовців намагається спрогнозувати, які наслідки це матиме для самого Гегсета.

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