У Пентагоні почався "тотальний колапс" — подробиці скандалу

Як вдалося дізнатися виданню Politico, на тлі гучного скандалу із витоком даних у Пентагоні звільнили з посади Джо Каспера — главу апарату міністра оборони США Піта Гегсета. Журналісти стверджують, що в американському відомстві “почався тотальний колапс”.

Що насправді відбувається в Пентагоні

Згідно з даними ЗМІ, минулого місяця сам Каспер наказав провести розслідування щодо витоку даних з Міноборони США.

Окрім того, вказано, що між ним і звільненими радниками “загострювалося суперництво”.

За словами одного з інсайдерів, Каспер їх просто не любив, у всіх був різний стиль роботи.

Вони просто не ладнали. Це був конфлікт особистостей, — наголосили анонімні джерела. Поширити

На тлі останніх подій Гегсет залишиться без глави апарату, заступника глави апарату та старшого радника у своєму головному офісі.

У відомстві — повний колапс, і це справді б'є по репутації міністра… Піт Гегсет оточив себе людьми, які не бажають йому успіху, — заявив ще один інсайдер у Міноборони США. Поширити

Як вважають анонімні джерела, “це ще не кінець хаосу”.

У Пентагоні наростає паніка, адже всі усвідомлюють, що ніхто не застрахований від звільнення.

Частина посадовців намагається спрогнозувати, які наслідки це матиме для самого Гегсета.