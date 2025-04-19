У Пентагоні почався "тотальний колапс" — подробиці скандалу

Як вдалося дізнатися виданню Politico, на тлі гучного скандалу із витоком даних у Пентагоні звільнили з посади Джо Каспера — главу апарату міністра оборони США Піта Гегсета. Журналісти стверджують, що в американському відомстві “почався тотальний колапс”.
Головні тези:
- Конфлікт посадовців та суперництво між ними стали причиною нового скандалу.
- Репутація міністра оборони Піта Гегсета постраждала внаслідок останніх подій.
Що насправді відбувається в Пентагоні
Згідно з даними ЗМІ, минулого місяця сам Каспер наказав провести розслідування щодо витоку даних з Міноборони США.
Окрім того, вказано, що між ним і звільненими радниками “загострювалося суперництво”.
За словами одного з інсайдерів, Каспер їх просто не любив, у всіх був різний стиль роботи.
На тлі останніх подій Гегсет залишиться без глави апарату, заступника глави апарату та старшого радника у своєму головному офісі.
Як вважають анонімні джерела, “це ще не кінець хаосу”.
У Пентагоні наростає паніка, адже всі усвідомлюють, що ніхто не застрахований від звільнення.
Частина посадовців намагається спрогнозувати, які наслідки це матиме для самого Гегсета.
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