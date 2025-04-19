В Пентагоне начался "тотальный коллапс" — подробности скандала

Как удалось узнать изданию Politico, на фоне громкого скандала с утечкой данных в Пентагоне уволили с должности Джо Каспера — главу аппарата министра обороны США Пита Хегсета. Журналисты утверждают, что в американском ведомстве "начался тотальный коллапс".
Главные тезисы
- Конфликт чиновников и соперничество между ними стали причиной нового скандала.
- Репутация министра обороны Пита Хегсета пострадала в результате последних событий.
Что на самом деле происходит в Пентагоне
Согласно данным СМИ, в прошлом месяце сам Каспер приказал провести расследование по утечке данных из Минобороны США.
Кроме того, указано, что между ним и уволенными советниками "обострялось соперничество".
По словам одного из инсайдеров, Каспер их просто не любил, у всех был разный стиль работы.
На фоне последних событий Хегсет останется без главы аппарата, замглавы аппарата и старшего советника в своем головном офисе.
Как считают анонимные источники, это еще не конец хаоса.
В Пентагоне нарастает паника, ведь все осознают, что никто не застрахован от увольнения.
Часть чиновников пытается спрогнозировать, какие последствия это будет иметь для самого Хегсета.
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