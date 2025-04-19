В Пентагоне начался "тотальный коллапс" — подробности скандала
Категория
Мир
Дата публикации

В Пентагоне начался "тотальный коллапс" — подробности скандала

Что на самом деле происходит в Пентагоне
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Источник:  Politico

Как удалось узнать изданию Politico, на фоне громкого скандала с утечкой данных в Пентагоне уволили с должности Джо Каспера — главу аппарата министра обороны США Пита Хегсета. Журналисты утверждают, что в американском ведомстве "начался тотальный коллапс".

Главные тезисы

  • Конфликт чиновников и соперничество между ними стали причиной нового скандала.
  • Репутация министра обороны Пита Хегсета пострадала в результате последних событий.

Что на самом деле происходит в Пентагоне

Согласно данным СМИ, в прошлом месяце сам Каспер приказал провести расследование по утечке данных из Минобороны США.

Кроме того, указано, что между ним и уволенными советниками "обострялось соперничество".

По словам одного из инсайдеров, Каспер их просто не любил, у всех был разный стиль работы.

Они просто не ладили. Это был конфликт личностей, подчеркнули анонимные источники.

На фоне последних событий Хегсет останется без главы аппарата, замглавы аппарата и старшего советника в своем головном офисе.

В ведомстве — полный коллапс, и это действительно бьет по репутации министра… Пит Хегсет окружил себя людьми, не желающими ему успеха, — заявил еще один инсайдер в Минобороны США.

Как считают анонимные источники, это еще не конец хаоса.

В Пентагоне нарастает паника, ведь все осознают, что никто не застрахован от увольнения.

Часть чиновников пытается спрогнозировать, какие последствия это будет иметь для самого Хегсета.

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