Солдаты РФ устроили масштабный бунт в Краснодаре — видео

18 апреля более 100 российских военнослужащих в Краснодаре попытались скрыться из комендатуры и устроили бунт, возмутившись, что командиры за деньги выпустили нескольких удерживаемых.
Главные тезисы
- Бунт военнослужащих в Краснодаре явился следствием недостатков конфликтов с командованием.
- Жена одного из солдат раскрыла подробности издевательств над российскими оккупантами.
Что известно о новом бунте в России
Согласно данным российских оппозиционных СМИ, 18 апреля на территории военной комендатуры Краснодарского Гарнизона и территории в/ч 40304 на улице 3-я Трудовая, 3, в Краснодаре более 100 военнослужащих из разных воинских частей из разных регионов РФ, признаны СОЧ (самовольно оставили часть).
По словам женщины, российские военные долго жили в палатках на улице.
Все это происходили даже во время морозов в декабре, в январе и в феврале, и военное командование этот факт не беспокоил.
После всех этих издевательств вспыхнул бунт — в районе воинской части в Краснодаре полностью перекрыли 2-ю Трудовую улицу.
Вокруг множество патрульных автомобилей, полицейские досматривают транспортные средства.
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