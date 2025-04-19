Солдаты РФ устроили масштабный бунт в Краснодаре — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Солдаты РФ устроили масштабный бунт в Краснодаре — видео

Что известно о новом бунте в России
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Источник:  online.ua

18 апреля более 100 российских военнослужащих в Краснодаре попытались скрыться из комендатуры и устроили бунт, возмутившись, что командиры за деньги выпустили нескольких удерживаемых.

Главные тезисы

  • Бунт военнослужащих в Краснодаре явился следствием недостатков конфликтов с командованием.
  • Жена одного из солдат раскрыла подробности издевательств над российскими оккупантами.

Что известно о новом бунте в России

Согласно данным российских оппозиционных СМИ, 18 апреля на территории военной комендатуры Краснодарского Гарнизона и территории в/ч 40304 на улице 3-я Трудовая, 3, в Краснодаре более 100 военнослужащих из разных воинских частей из разных регионов РФ, признаны СОЧ (самовольно оставили часть).

Инцидент вчера произошел, потому что некоторых из них отпустили за деньги. И они не вернулись вовремя. И ребята подняли бунт. На каком основании кого-то отпускают, у кого есть деньги? У нас, например, денег нет… И они начали штурмовать [руководство], мол, почему вы не отпускаете тогда нас? — жалуется жена одного из солдат РФ.

По словам женщины, российские военные долго жили в палатках на улице.

Все это происходили даже во время морозов в декабре, в январе и в феврале, и военное командование этот факт не беспокоил.

Они там все пьют, моего мужа 3 недели назад избили, он был весь синий. Я требовала снять побои — ничего, никакого разбирательства, — жалуется жена.

После всех этих издевательств вспыхнул бунт — в районе воинской части в Краснодаре полностью перекрыли 2-ю Трудовую улицу.

Вокруг множество патрульных автомобилей, полицейские досматривают транспортные средства.

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