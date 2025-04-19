"Использует против Украины". Санду раскрыла новый план Путина
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Политика
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"Использует против Украины". Санду раскрыла новый план Путина

Санду
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Источник:  online.ua

По словам лидера Молдовы Майи Санду, ставка российского диктатора Владимира Путина на парламентские выборы заключается в том, чтобы сменить власти Молдовы на подконтрольных ему людей, а затем использовать Кишинев против Украины.

Главные тезисы

  • Украина - ключевой союзник для Молдовы в противостоянии с Россией.
  • Майя Санду предупреждает о рисках втягивания Молдовы в войну РФ против Украины.

Санду предупредила Украину о новой угрозе

Санду обращает внимание на то, что Украина остается щитом для Молдовы.

Поэтому она и ее команда сделают все возможное, чтобы не допустить использования Кишинева против Украины.

По словам Санду, Кремль нацелен на то, чтобы повлиять на результат выборов в Молдове, сообщает Jurnal TV.

Ставка Кремля заключается в том, чтобы сменить руководство страны на людей, которых он может контролировать. И речь не только о Молдове, ведь интерес России сейчас — это Украина. Если Кремль получит контроль над властью, он использует РМ против Украины.

Моя Санда

Моя Санда

Президент Молдовы

По мнению политика, нельзя игнорировать риск того, что Путин попытается втянуть Молдову в войну.

Ни для кого не секрет, что у Молдовы 1200 километров границы с Украиной.

Представьте себе, что за одну ночь эта граница из дружественной страны превращается в границу со страной, которая контролируется Москвой.

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