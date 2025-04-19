"Использует против Украины". Санду раскрыла новый план Путина

По словам лидера Молдовы Майи Санду, ставка российского диктатора Владимира Путина на парламентские выборы заключается в том, чтобы сменить власти Молдовы на подконтрольных ему людей, а затем использовать Кишинев против Украины.

Санду предупредила Украину о новой угрозе

Санду обращает внимание на то, что Украина остается щитом для Молдовы.

Поэтому она и ее команда сделают все возможное, чтобы не допустить использования Кишинева против Украины.

По словам Санду, Кремль нацелен на то, чтобы повлиять на результат выборов в Молдове, сообщает Jurnal TV.

Ставка Кремля заключается в том, чтобы сменить руководство страны на людей, которых он может контролировать. И речь не только о Молдове, ведь интерес России сейчас — это Украина. Если Кремль получит контроль над властью, он использует РМ против Украины. Моя Санда Президент Молдовы

По мнению политика, нельзя игнорировать риск того, что Путин попытается втянуть Молдову в войну.

Ни для кого не секрет, что у Молдовы 1200 километров границы с Украиной.