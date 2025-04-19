"Использует против Украины". Санду раскрыла новый план Путина

По словам лидера Молдовы Майи Санду, ставка российского диктатора Владимира Путина на парламентские выборы заключается в том, чтобы сменить власти Молдовы на подконтрольных ему людей, а затем использовать Кишинев против Украины.
Главные тезисы
- Украина - ключевой союзник для Молдовы в противостоянии с Россией.
- Майя Санду предупреждает о рисках втягивания Молдовы в войну РФ против Украины.
Санду предупредила Украину о новой угрозе
Санду обращает внимание на то, что Украина остается щитом для Молдовы.
Поэтому она и ее команда сделают все возможное, чтобы не допустить использования Кишинева против Украины.
По словам Санду, Кремль нацелен на то, чтобы повлиять на результат выборов в Молдове, сообщает Jurnal TV.
По мнению политика, нельзя игнорировать риск того, что Путин попытается втянуть Молдову в войну.
Ни для кого не секрет, что у Молдовы 1200 километров границы с Украиной.
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