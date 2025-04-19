Угода про надра. Чи допоможе вона зупинити війну РФ проти України

Речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що угода про корисні копалини, яку Штати хочуть підписати з Україною — це абсолютно "окремий" процес від домовленостей про припинення вогню між Росією та Україною. За її словами, між ними немає жодного зв'язку.

Держдеп розставив всі крапки над “і”

Доволі довго ширилися чутки про те, що угода про надра допоможе Україні зупинити російську агресію.

Однак американські дипломати розвінчали цей міф.

Це щось окреме. Воно не належить до переговорів про припинення вогню і не є частиною домовленостей, спрямованих на припинення цієї катастрофи, — заявила Теммі Брюсс. Поширити

За словами речниці Держдепу, команда Дональда Трампа не збирається затягувати процес завершення війни "на роки" і проводити безрезультатні переговори.

Попри це, Брюс офіційно підтвердила, що Штати можуть вийти з переговорного процесу і відмовитися брати на себе лідерство в зусиллях із врегулювання.

Ми найбільші прихильники України. І наша мета — покласти цьому край... Має бути момент, коли всі розуміють, що нам потрібна кінцева точка. Ми не можемо проводити наради про наради. Це не може тривати місяцями або роками, — додала речниця Держдепу. Поширити

Вона також наголосила, що наразі Білий дім відчуває "значний ентузіазм" з приводу завершення війни.