Угода про надра. Чи допоможе вона зупинити війну РФ проти України

Речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що угода про корисні копалини, яку Штати хочуть підписати з Україною — це абсолютно "окремий" процес від домовленостей про припинення вогню між Росією та Україною. За її словами, між ними немає жодного зв'язку.
Головні тези:
- Держдеп США підтверджує, що Штати не збираються втягуватися в безкінечні переговори про припинення вогню.
- Білий дім відчуває ентузіазм стосовно завершення війни між Росією та Україною.
Держдеп розставив всі крапки над “і”
Доволі довго ширилися чутки про те, що угода про надра допоможе Україні зупинити російську агресію.
Однак американські дипломати розвінчали цей міф.
За словами речниці Держдепу, команда Дональда Трампа не збирається затягувати процес завершення війни "на роки" і проводити безрезультатні переговори.
Попри це, Брюс офіційно підтвердила, що Штати можуть вийти з переговорного процесу і відмовитися брати на себе лідерство в зусиллях із врегулювання.
Вона також наголосила, що наразі Білий дім відчуває "значний ентузіазм" з приводу завершення війни.
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