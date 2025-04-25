Атака РФ на Дніпропетровщину — одна загибла, 8 поранених
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ на Дніпропетровщину — одна загибла, 8 поранених

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Наслідки атаки Росії на Дніпропетровщину
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Протягом ночі 25 квітня російські загарбники здійснювали повітряний напад безпілотниками на Дніпропетровську область. Це призвело до пожеж у кількох населених пунктах. Згідно з останніми даними, є загибла і 8 поранених.

Головні тези:

  • Сергій Лисак повідомив про пошкодження підприємств та поранених цивільних у Синельниківському, Самарівському та Павлоградському районах.
  • За словами голови ОВА, росіяни використали FPV-дрони та РСЗВ "Град".

Наслідки атаки Росії на Дніпропетровщину

Про ситуацію в регіоні розповів голова ОВА Сергій Лисак.

За його словами, російські окупанти знову масовано атакував область безпілотниками.

Внаслідок атаки у Синельниківському та Самарівському районах виникли пожежі на території підприємств. Кілька займань і у Павлограді. Зокрема, у багатоповерхівці. Попередньо, є загиблі та поранені. Інформація уточнюється.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Голова ОВА Сергій Лисак

Згодом він офіційно підтвердив, що у Павлограді загинула жінка 76 років, а ще 8 цивільних були поранені — одна людина у важкому стані.

Як зазнав Лисак, що росіяни били по Нікопольському району. Цього разу вони використали FPV-дрони та РСЗВ "Град".

Поцілили по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Понівечене підприємство. Ніхто не постраждав, — додав очільник ОВА.

За його словам, захисники неба знищили над областю 11 російських БпЛА.

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