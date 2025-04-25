Атака РФ на Дніпропетровщину — одна загибла, 8 поранених

Протягом ночі 25 квітня російські загарбники здійснювали повітряний напад безпілотниками на Дніпропетровську область. Це призвело до пожеж у кількох населених пунктах. Згідно з останніми даними, є загибла і 8 поранених.
Головні тези:
- Сергій Лисак повідомив про пошкодження підприємств та поранених цивільних у Синельниківському, Самарівському та Павлоградському районах.
- За словами голови ОВА, росіяни використали FPV-дрони та РСЗВ "Град".
Наслідки атаки Росії на Дніпропетровщину
Про ситуацію в регіоні розповів голова ОВА Сергій Лисак.
За його словами, російські окупанти знову масовано атакував область безпілотниками.
Згодом він офіційно підтвердив, що у Павлограді загинула жінка 76 років, а ще 8 цивільних були поранені — одна людина у важкому стані.
Як зазнав Лисак, що росіяни били по Нікопольському району. Цього разу вони використали FPV-дрони та РСЗВ "Град".
За його словам, захисники неба знищили над областю 11 російських БпЛА.
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