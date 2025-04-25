Атака РФ на Днепропетровщину — одна погибшая, 8 раненых

В ночь 25 апреля российские захватчики совершали воздушное нападение беспилотниками на Днепропетровскую область. Это привело к пожару в нескольких населенных пунктах. Согласно последним данным, есть погибшая и 8 раненых.

Последствия атаки России на Днепропетровщину

О ситуации в регионе рассказал глава ОВА Сергей Лысак.

По его словам, российские оккупанты снова массированно атаковали область беспилотниками.

В результате атаки в Синельниковском и Самаровском районах возникли пожары на территории предприятий. Несколько возгораний и в Павлограде. В частности, в многоэтажке. Предварительно есть погибшие и раненые. Информация уточняется. Сергей Лысак Председатель ОВА Сергей Лысак

Впоследствии он официально подтвердил, что в Павлограде погибла женщина 76 лет, а еще 8 гражданских получили ранения — один человек в тяжелом состоянии.

Как сообщил Лисак, россияне били по Никопольскому району. На этот раз они использовали FPV-дроны и РСЗО "Град".

Попали по самому Никополю и Марганецкой общине. Изуродовано предприятие. Никто не пострадал, — добавил глава ОВА. Поделиться

По его словам, защитники неба уничтожили над областью 11 российских БПЛА.