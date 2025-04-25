Атака РФ на Днепропетровщину — одна погибшая, 8 раненых

В ночь 25 апреля российские захватчики совершали воздушное нападение беспилотниками на Днепропетровскую область. Это привело к пожару в нескольких населенных пунктах. Согласно последним данным, есть погибшая и 8 раненых.
Главные тезисы
- Сергей Лысак сообщил о повреждениях предприятий и раненых гражданских в Синельниковском, Самаровском и Павлоградском районах.
- По словам главы ОВА, россияне использовали FPV-дроны и РСЗО "Град".
Последствия атаки России на Днепропетровщину
О ситуации в регионе рассказал глава ОВА Сергей Лысак.
По его словам, российские оккупанты снова массированно атаковали область беспилотниками.
Впоследствии он официально подтвердил, что в Павлограде погибла женщина 76 лет, а еще 8 гражданских получили ранения — один человек в тяжелом состоянии.
Как сообщил Лисак, россияне били по Никопольскому району. На этот раз они использовали FPV-дроны и РСЗО "Град".
По его словам, защитники неба уничтожили над областью 11 российских БПЛА.
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