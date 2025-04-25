Зеленський попередив про зміну ситуації на фронті

Український лідер Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського повідомив, що армія РФ спробувала під прикриттям останнього масованого удару посилити штурмові дії на полі бою.

Росія не полишає спроб для нового прориву

Як повідомив Сирський Зеленському, протягом минулої доби зафіксовано майже 150 російських атак проти позицій ЗСУ та понад 4500 обстрілів, зокрема з важкого озброєння.

Що важливо розуміти, найбільш жорстка ситуація була на Покровському напрямку.

Фактично росіяни намагалися під прикриттям їхнього масованого удару розвивати штурмові дії. Коли максимум наших сил був зосереджений на захисті від ракет і дронів, росіяни пішли на значну інтенсифікацію їхніх наземних атак. Росіяни отримали гідну відсіч. Володимир Зеленський Президент України

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 25.04.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 946 500 (+1 170) осіб,

танків — 10 703 (+9) од,

бойових броньованих машин — 22 315 (+3) од,

артилерійських систем — 26 895 (+72) од,

РСЗВ — 1 372 (+3) од,

засобів ППО — 1 144 (+3) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 33 779 (+119) од,

крилатих ракет — 3 196 (+48) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 45 906 (+151) од.