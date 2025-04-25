Зеленський попередив про зміну ситуації на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський попередив про зміну ситуації на фронті

Володимир Зеленський
ЗСУ

Український лідер Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського повідомив, що армія РФ спробувала під прикриттям останнього масованого удару посилити штурмові дії на полі бою.

Головні тези:

  • Зеленський заявив про близько 150 російських атак та понад 4500 обстрілів протягом 24 квітня.
  • Найбільша напруга спостерігалася на Покровському напрямку.

Росія не полишає спроб для нового прориву

Як повідомив Сирський Зеленському, протягом минулої доби зафіксовано майже 150 російських атак проти позицій ЗСУ та понад 4500 обстрілів, зокрема з важкого озброєння.

Що важливо розуміти, найбільш жорстка ситуація була на Покровському напрямку.

Фактично росіяни намагалися під прикриттям їхнього масованого удару розвивати штурмові дії. Коли максимум наших сил був зосереджений на захисті від ракет і дронів, росіяни пішли на значну інтенсифікацію їхніх наземних атак. Росіяни отримали гідну відсіч.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 25.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 946 500 (+1 170) осіб,

  • танків — 10 703 (+9) од,

  • бойових броньованих машин — 22 315 (+3) од,

  • артилерійських систем — 26 895 (+72) од,

  • РСЗВ — 1 372 (+3) од,

  • засобів ППО — 1 144 (+3) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 33 779 (+119) од,

  • крилатих ракет — 3 196 (+48) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 45 906 (+151) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Києві завершили пошукові роботи після удару Росії
ДСНС України
Пошукові роботи у Києві завершено
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО озвучили результати повітряного бою з армією РФ
Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака РФ на Україну - що відомо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп заявив про "велику поступку" Путіна щодо України
The White House
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?