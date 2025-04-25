Трамп заявив про "велику поступку" Путіна щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп заявив про "велику поступку" Путіна щодо України

The White House
Трамп
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На переконання американського лідера Дональда Трампа, російський диктатор Володимир Путін, мовляв, вже погодився на "досить велику поступку" задля завершення війни. Президент США стверджує, що нелегітимний глава Кремля пообіцяв йому не захоплювати всі українські території.

Головні тези:

  • Трамп стверджує, що посилює тиск і на Україну, і на Росію.
  • Президент США висловив невдоволення російським ударом по Києву та закликав Путіна зупинитися.

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З заявою з цього приводу очільник Білого дому виступив після зустрічі з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

Дональд Трамп продовжує стверджувати, що "дуже сильно тисне" і на Україну, і на Росію.

За словами президента США, він це робить з єдиною метою - щоб обидві сторони погодились на "мирні пропозиції" офіційного Вашингтона.

На цьому тлі журналісти поцікавилися у Трампа, на які саме поступки пішла Росія, аби "наблизитися до миру". На це він відповів:

Припинення війни, припинення захоплення цілої країни. Досить велика поступка.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

До слова, 24 квітня Дональд Трамп поскаржився на те, що "не задоволений" смертоносним російським ударом по Києву, який забрав життя 12 людей.

Це не було необхідно, і дуже невчасно. Владіміре, зупинись! – закликав президент США.

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