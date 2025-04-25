Трамп заявил о "большой уступке" Путина относительно Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп заявил о "большой уступке" Путина относительно Украины

The White House
Трамп рассказал об обещаниях Путина
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По убеждению американского лидера Дональда Трампа, российский диктатор Владимир Путин, мол, уже согласился на "достаточно большую уступку" для завершения войны. Президент США утверждает, что нелегитимный глава Кремля пообещал ему не увлекать все украинские территории.

Главные тезисы

  • Трамп утверждает, что усиливает давление и на Украину, и Россию.
  • Президент США выразил недовольство российским ударом по Киеву и призвал Путина остановиться.

Трамп рассказал об обещаниях Путина

С заявлением по этому поводу глава Белого дома выступил после встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Дональд Трамп продолжает утверждать, что "очень сильно давит" и на Украину, и на Россию.

По словам президента США, он это делает с единственной целью — чтобы обе стороны согласились на "мирные предложения" официального Вашингтона.

На этом фоне журналисты поинтересовались у Трампа, на какие уступки пошла Россия, чтобы "приблизиться к миру". На это он ответил:

Прекращение войны, прекращение захвата целой страны. Достаточно большая уступка.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

К слову, 24 апреля Дональд Трамп пожаловался на то, что "не доволен" смертоносным российским ударом по Киеву, который унес жизни 12 человек.

Это не было необходимо и очень несвоевременно. Владимир, остановись! — призвал президент США.

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