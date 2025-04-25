Силы ПВО озвучили результаты воздушного боя с армией РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО озвучили результаты воздушного боя с армией РФ

Воздушные Силы ВСУ
Новая атака РФ на Украину - что известно
Читати українською

Вечером 24 апреля российские захватчики начали воздушное нападение на Украину 103 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить 81 дрон.

Главные тезисы

  • Российские дроны сбивали на востоке, севере и в центре страны.
  • В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Черкасщина, Донетчина и Днепропетровщина.

Новая атака РФ на Украину — что известно

В ночь на 25 апреля 2025 года (с 22.30 24 апреля) противник атаковал 103 ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов) — районы пусков: Курск, Брянск, Орел — РФ.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭС и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 41 ударного БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и центре страны.

40 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

Под удары врага попали Харьковская, Сумская, Черкасская, Донецкая и Днепропетровская области.

Держим небо! Вместе — к победе! — отмечают украинские защитники.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Не артиллерия. Эксперты назвали "доминирующего убийцу" на фронте
Дроны начали играть очень важную роль в войне
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака РФ на Днепропетровщину — одна погибшая, 8 раненых
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Последствия атаки России на Днепропетровщину
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Киеве завершили поисковые работы после удара России
ДСНС Украины
Поисковые работы в Киеве завершены

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?