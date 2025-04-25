Силы ПВО озвучили результаты воздушного боя с армией РФ

Вечером 24 апреля российские захватчики начали воздушное нападение на Украину 103 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить 81 дрон.

Новая атака РФ на Украину — что известно

В ночь на 25 апреля 2025 года (с 22.30 24 апреля) противник атаковал 103 ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов) — районы пусков: Курск, Брянск, Орел — РФ.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭС и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 41 ударного БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и центре страны. Поделиться

40 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

Под удары врага попали Харьковская, Сумская, Черкасская, Донецкая и Днепропетровская области.