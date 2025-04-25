Силы ПВО озвучили результаты воздушного боя с армией РФ

Вечером 24 апреля российские захватчики начали воздушное нападение на Украину 103 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить 81 дрон.
Главные тезисы
- Российские дроны сбивали на востоке, севере и в центре страны.
- В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Черкасщина, Донетчина и Днепропетровщина.
Новая атака РФ на Украину — что известно
В ночь на 25 апреля 2025 года (с 22.30 24 апреля) противник атаковал 103 ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов) — районы пусков: Курск, Брянск, Орел — РФ.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭС и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
40 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).
Под удары врага попали Харьковская, Сумская, Черкасская, Донецкая и Днепропетровская области.
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