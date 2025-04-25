Сили ППО озвучили результати повітряного бою з армією РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО озвучили результати повітряного бою з армією РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака РФ на Україну - що відомо

Ввечері 24 квітня російські загарбники розпочали повітряний напад на Україну 103-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знешкодити 81 дрон.

Головні тези:

  • Російські дрони збивали на сході, півночі та в центрі країни.
  • Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Черкащина, Донеччина та Дніпропетровщина.

Нова атака РФ на Україну — що відомо

У ніч на 25 квітня 2025 року (із 22.30 24 квітня) противник атакував 103-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) — райони пусків: Курськ, Брянськ, Орел — РФ.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 41 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни.

40 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Під удари ворога потрапили Харківщина, Сумщина, Черкащина, Донеччина та Дніпропетровщина.

Тримаймо небо!Разом — до перемоги! — наголошують українські захисники.

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