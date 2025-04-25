Сили ППО озвучили результати повітряного бою з армією РФ

Ввечері 24 квітня російські загарбники розпочали повітряний напад на Україну 103-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знешкодити 81 дрон.
Головні тези:
- Російські дрони збивали на сході, півночі та в центрі країни.
- Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Черкащина, Донеччина та Дніпропетровщина.
Нова атака РФ на Україну — що відомо
У ніч на 25 квітня 2025 року (із 22.30 24 квітня) противник атакував 103-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) — райони пусків: Курськ, Брянськ, Орел — РФ.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
40 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Під удари ворога потрапили Харківщина, Сумщина, Черкащина, Донеччина та Дніпропетровщина.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-