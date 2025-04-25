"Мы готовы достичь соглашения". Лавров публично обратился к США
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"Мы готовы достичь соглашения". Лавров публично обратился к США

Лавров
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Источник:  CBS News

Скандальный российский дипломат и глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что в настоящее время Кремль готов достичь соглашения с США по Украине. Тем не менее, он добавил, что отдельные элементы договоренности нужно "доработать".

Главные тезисы

  • США и РФ до сих пор убеждены, что движутся в верном направлении, несмотря на критику Украины и международного сообщества.
  • Команда Дональда Трампа уже передала Украине предложение о "мирном урегулировании", которое возмутило Киев.

Россия имитирует желание завершить войну

Журналисты попросили у приспешника Путина прокомментировать "мирные переговоры" о завершении войны РФ против Украины.

По словам российского дипломата, есть "несколько признаков того, что мы двигаемся в правильном направлении".

Президент США считает, и я думаю, что он прав, что мы двигаемся в правильном направлении. Мы готовы достичь соглашения. Все еще есть конкретные моменты, требующие доработки элементов этого соглашения, и мы заняты именно этим процессом.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Глава МИД РФ

Как отметил российский дипломат, он считает Трампа "вероятно, единственным лидером на Земле, признавшим необходимость устранения коренных причин этой ситуации".

Журналистам удалось узнать, что команда Дональда Трампа передала Украине одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" мирного урегулирования.

В документе указано, что Штаты готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Украинский лидер Владимир Зеленский отказался признавать оккупированный Крым территорией РФ.

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