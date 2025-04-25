"Ми готові досягти угоди". Лавров публічно звернувся до США
Категорія
Політика
Дата публікації

"Ми готові досягти угоди". Лавров публічно звернувся до США

Росія імітує бажання завершити війну
Джерело:  CBS News

Скандальний російський дипломат та глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що наразі Кремль готовий досягти угоди зі США щодо України. Попри це, він додав, що окремі елементи домовленості потрібно "доопрацювати".

Головні тези:

  • США та РФ досі переконані, що рухаються у вірному напрямку попри критику України та міжнародної спільноти.
  • Команда Дональда Трампа вже передала Україні пропозицію щодо “мирного врегулювання”, яка обурила Київ.

Росія імітує бажання завершити війну

Журналісти попросили у поплічника Путіна прокоментувати "мирні переговори" щодо завершення війни РФ проти України.

За словами російського дипломата, є "кілька ознак того, що ми рухаємося в правильному напрямку".

Президент США вважає, і я думаю, що він має рацію, що ми рухаємося в правильному напрямку. Ми готові досягти угоди. Все ще є конкретні моменти, елементів цієї угоди, які потребують доопрацювання, і ми зайняті саме цим процесом.

Сергій Лавров

Сергій Лавров

Глава МЗС РФ

Як зазначив російський дипломат, він вважає Трампа "ймовірно, єдиним лідером на Землі, який визнав необхідність усунення корінних причин цієї ситуації".

Журналістам вдалося дізнатися, що команда Дональда Трампа передала Україні односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання.

У документі йдеться про те, що Штати готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

Український лідер Володимир Зеленський відмовився визнавати окупований Крим територією РФ.

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