США вказали на "фінішну пряму" для України та США

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо запевняє, що команда президента США Дональда Трампа показала Україні та Росії шлях до миру, а також нібито те, як повинна виглядати "фінішна пряма" у ситуації, що склалася.
Головні тези:
- США запропонували партнерам сценарії завершення війни.
- За словами Рубіо, без згоди України та РФ США не зможуть нічого зробити.
Рубіо виступив з новою заявою щодо завершення війни
За словами глави Держдепу, США запропонували союзникам свої сценарії для обговорення речей, які знадобляться для припинення війни.
Він також офіційно підтвердив, що уже відбулися обговорення цих ідей.
Окрім того, Рубіо відреагував на ракетну атаку Росії на Київ, яка забрала життя 12 українців.
На переконання шефа американської дипломатії, це нагадуванням для всіх, чому цю війну потрібно закінчити.
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