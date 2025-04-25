США вказали на "фінішну пряму" для України та США

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо запевняє, що команда президента США Дональда Трампа показала Україні та Росії шлях до миру, а також нібито те, як повинна виглядати "фінішна пряма" у ситуації, що склалася.

Рубіо виступив з новою заявою щодо завершення війни

За словами глави Держдепу, США запропонували союзникам свої сценарії для обговорення речей, які знадобляться для припинення війни.

Цю війну можна закінчити. З цим мають погодитися обидві сторони. Ми показали їм шлях уперед. Марко Рубіо Глава Держдепу США

Він також офіційно підтвердив, що уже відбулися обговорення цих ідей.

Вихідними відбудуться гарні зустрічі. Ми показали їм фінішну пряму. Нам потрібно, щоби вони (Україна і Росія — ред.) обидві сказали "так", — додав американський дипломат. Поширити

Окрім того, Рубіо відреагував на ракетну атаку Росії на Київ, яка забрала життя 12 українців.

На переконання шефа американської дипломатії, це нагадуванням для всіх, чому цю війну потрібно закінчити.