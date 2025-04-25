Стармер спрогнозировал прекращение огня России против Украины

По мнению британского лидера Кира Стармера, существует высокая вероятность того, что в течение следующего месяца удастся достичь прекращения огня в захватнической войне России против Украины.
Главные тезисы
- Премьер-министр Британии призвал к длительному прекращению огня на условиях, прежде всего приемлемых для Украины.
- Также крайне важны гарантии безопасности западных миротворческих сил, которые планируют разместить в Украине.
Стармер рассчитывает на быстрое развитие событий
Премьер-министр Британии официально подтвердил, что прямо сейчас продолжается интенсивная стадия переговоров.
На этом фоне он напомнил, что именно Украина должна решать эти вопросы, а не другие люди должны решать что-то от имени Украины.
Он питает надежду, что прекращение огня удастся добиться к лету.
Стармер повторил призыв к гарантиям безопасности США для британских и других западных сил, которые планируют разместить в Украине для наблюдения за соблюдением мира.
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