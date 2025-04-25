Стармер спрогнозував припинення вогню Росії проти України
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Політика
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Стармер спрогнозував припинення вогню Росії проти України

Стармер
Джерело:  The Telegraph

На переконання британського лідера Кіра Стармера, існує висока ймовірність того, що протягом наступного місяця вдасться досягти припинення вогню у загарбницькій війні Росії проти України.

Головні тези:

  • Прем'єр-міністр Британії закликав до тривалого припинення вогню на умовах, які насамперед прийнятні для України.
  • Також вкрай важливі гарантії безпеки для західних миротворчих сил, які планують розмістити в Україні.

Стармер розраховує на швидкий розвиток подій

Прем'єр-міністр Британії офіційно підтвердив, що просто зараз триває інтенсивна стадія переговорів.

На цьому тлі він нагадав, що саме Україна повинна вирішувати ці питання, а не інші люди повинні щось вирішувати від імені України.

Це має вирішувати Україна. І Росія має сісти за стіл переговорів щодо безумовного припинення вогню.

Кір Стармер

Кір Стармер

Прем'єр-міністр Британії

Він плекає надію, що припинення вогню вдасться добитися до літа.

Окрім того, Стармер повторив заклик до гарантій безпеки США для британських та інших західних сил, які планують розмістити в Україні для спостереження за дотриманням миру.

Це має бути припинення вогню на умовах, які можуть прийняти всі сторони, включаючи Україну, і це має бути тривале припинення вогню. Чого я не хочу бачити, так це тимчасового припинення вогню.

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