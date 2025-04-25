Стармер спрогнозував припинення вогню Росії проти України

На переконання британського лідера Кіра Стармера, існує висока ймовірність того, що протягом наступного місяця вдасться досягти припинення вогню у загарбницькій війні Росії проти України.

Стармер розраховує на швидкий розвиток подій

Прем'єр-міністр Британії офіційно підтвердив, що просто зараз триває інтенсивна стадія переговорів.

На цьому тлі він нагадав, що саме Україна повинна вирішувати ці питання, а не інші люди повинні щось вирішувати від імені України.

Це має вирішувати Україна. І Росія має сісти за стіл переговорів щодо безумовного припинення вогню. Кір Стармер Прем'єр-міністр Британії

Він плекає надію, що припинення вогню вдасться добитися до літа.

Окрім того, Стармер повторив заклик до гарантій безпеки США для британських та інших західних сил, які планують розмістити в Україні для спостереження за дотриманням миру.