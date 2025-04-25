Стармер спрогнозував припинення вогню Росії проти України

На переконання британського лідера Кіра Стармера, існує висока ймовірність того, що протягом наступного місяця вдасться досягти припинення вогню у загарбницькій війні Росії проти України.
Головні тези:
- Прем'єр-міністр Британії закликав до тривалого припинення вогню на умовах, які насамперед прийнятні для України.
- Також вкрай важливі гарантії безпеки для західних миротворчих сил, які планують розмістити в Україні.
Стармер розраховує на швидкий розвиток подій
Прем'єр-міністр Британії офіційно підтвердив, що просто зараз триває інтенсивна стадія переговорів.
На цьому тлі він нагадав, що саме Україна повинна вирішувати ці питання, а не інші люди повинні щось вирішувати від імені України.
Він плекає надію, що припинення вогню вдасться добитися до літа.
Окрім того, Стармер повторив заклик до гарантій безпеки США для британських та інших західних сил, які планують розмістити в Україні для спостереження за дотриманням миру.
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