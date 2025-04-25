"Мирний план" Трампа щодо України спровокував розкол у НАТО

Як вдалося дізнатися CNN, союзники США стурбовані "мирним планом" Дональда Трампа щодо завершення війни Росії проти України. Багатьох партнерів Вашингтона шокував той факт, що Білий дім добивається від Києва територіальних поступок на користь Москви.

Що не так з “мирним планом” Трампа

За словами інсайдерів, план Білого дому, який нещодавно представили в Парижі, передбачає значні жертви з боку України, зокрема визнання Криму російською територією, а також передачу чималих територій Росії.

Попри це, сам Дональд Трамп стверджує, що Путін пообіцяв йому не захоплювати всю Україну - очільник Білого дому вважає це “досить великою поступкою”.

Чимало дипломатів країн НАТО не приховують, що стурбовані так званим “мирним планом” Трампа.

На переконання останніх, це посилає "небезпечний сигнал" російському диктатору Володимиру Путіну, а також іншим автократам, зокрема главі Китаю Сі Цзіньпіну, про те, що незаконні загарбання можуть бути винагороджені".