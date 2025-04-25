Сикорский не побоялся пойти против Дуды ради Украины
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Сикорский не побоялся пойти против Дуды ради Украины

Сикорский не поддержал позицию Дуды
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Источник:  online.ua

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский прокомментировал недавнее скандальное заявление президента Анджея Дуды, в котором тот говорил об уступках, на которые должна пойти Украина для завершения войны.

Главные тезисы

  • Сикорский сравнил Анджея Дуду с Чемберленом.
  • По мнению президента Польши, только американское давление может помочь завершить войну.

Сикорский не поддержал позицию Дуды

Что важно понимать, во время интервью Euronews Анджей Дуда неожиданно для всех заявил, что Украина "должна будет в известном смысле пойти на уступки, потому что это, вероятно, произойдет".

Реагируя на эти слова, глава польского МИД посоветовал президенту "не быть Чемберленом".

Я советую президенту Дуди не действовать как Чемберлен в этой войне.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши

Следует также отметить, что в этом же интервью Анджей Дуда озвучил прогноз, что только "американское давление может действительно положить конец этой войне и помочь установить мир, который не будет комфортен ни одной из сторон".

Это должен быть компромисс. Я имею в виду, что де-факто этот мир, по моему личному мнению, должен свестись к тому, что ни одна из сторон не сможет сказать, что она выиграла эту войну, потому что каждая сторона в каком-то смысле должна будет пойти на уступки.

Анджей Дуда

Анджей Дуда

Президент Польши

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