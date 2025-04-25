Сикорский не побоялся пойти против Дуды ради Украины

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский прокомментировал недавнее скандальное заявление президента Анджея Дуды, в котором тот говорил об уступках, на которые должна пойти Украина для завершения войны.

Сикорский не поддержал позицию Дуды

Что важно понимать, во время интервью Euronews Анджей Дуда неожиданно для всех заявил, что Украина "должна будет в известном смысле пойти на уступки, потому что это, вероятно, произойдет".

Реагируя на эти слова, глава польского МИД посоветовал президенту "не быть Чемберленом".

Я советую президенту Дуди не действовать как Чемберлен в этой войне. Радослав Сикорский Глава МИД Польши

Следует также отметить, что в этом же интервью Анджей Дуда озвучил прогноз, что только "американское давление может действительно положить конец этой войне и помочь установить мир, который не будет комфортен ни одной из сторон".