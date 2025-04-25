Что США предлагают Украине и РФ для прекращения огня — данные СМИ
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Что США предлагают Украине и РФ для прекращения огня — данные СМИ

Что команда Трампа предлагает Украине и РФ
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Источник:  Reuters

В распоряжении Reuters оказался документ, в котором зафиксированы предложения США для прекращения огня между РФ и Украиной. Журналисты узнали, что их представил европейским союзникам спецпосланник Трампа Стив Виткофф на переговорах в Париже 17 апреля.

Главные тезисы

  • Условия включают в себя постоянное прекращение огня и гарантию безопасности для Украины.
  • Санкции против РФ, введенные с 2014 года, могут быть отменены.

Что команда Трампа предлагает Украине и РФ

Reuters утверждает, что публикует документ полностью. В общей сложности он состоит из 4 разделов.

Что важно понимать, эти условия де-факто отражают финальное предложение США каждой из сторон войны.

Прекращение огня:

  • постоянное прекращение огня;

  • обе стороны немедленно вступают в технические переговоры по реализации.

Гарантия безопасности Украины

  • Украина получает надежную гарантию безопасности;

  • государства-гаранты будут спецгруппой европейских государств и желающих неевропейских государств;

  • Украина не будет стремиться вступить в НАТО;

  • Украина может стремиться к членству в ЕС.

Территория:

  • США де-юре признают российский контроль над Крымом;

  • США де-факто признают российский контроль над Луганской областью;

  • США де-факто признают контролируемые Россией части Запорожской, Донецкой и Херсонской областей;

  • Украина возвращает территорию в Харьковской области;

  • Украина возвращает контроль над Запорожской атомной электростанцией через контроль и управление станцией со стороны США, при этом электроэнергия распределяется между обеими сторонами, а также Каховской дамбой;

  • Украина пользуется беспрепятственным проходом по реке Днепр и контролем над Кинбурнской косой.

Экономика:

  • США и Украина будут реализовывать экономическое сотрудничество/соглашение о полезных ископаемых;

  • Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию;

  • санкции против РФ, введенные за нападение на Украину, с 2014 года будут сняты;

  • Американо-российское экономическое сотрудничество в энергетическом и других промышленных секторах.

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