Что США предлагают Украине и РФ для прекращения огня — данные СМИ

В распоряжении Reuters оказался документ, в котором зафиксированы предложения США для прекращения огня между РФ и Украиной. Журналисты узнали, что их представил европейским союзникам спецпосланник Трампа Стив Виткофф на переговорах в Париже 17 апреля.
Главные тезисы
- Условия включают в себя постоянное прекращение огня и гарантию безопасности для Украины.
- Санкции против РФ, введенные с 2014 года, могут быть отменены.
Что команда Трампа предлагает Украине и РФ
Reuters утверждает, что публикует документ полностью. В общей сложности он состоит из 4 разделов.
Что важно понимать, эти условия де-факто отражают финальное предложение США каждой из сторон войны.
Прекращение огня:
постоянное прекращение огня;
обе стороны немедленно вступают в технические переговоры по реализации.
Гарантия безопасности Украины
Украина получает надежную гарантию безопасности;
государства-гаранты будут спецгруппой европейских государств и желающих неевропейских государств;
Украина не будет стремиться вступить в НАТО;
Украина может стремиться к членству в ЕС.
Территория:
США де-юре признают российский контроль над Крымом;
США де-факто признают российский контроль над Луганской областью;
США де-факто признают контролируемые Россией части Запорожской, Донецкой и Херсонской областей;
Украина возвращает территорию в Харьковской области;
Украина возвращает контроль над Запорожской атомной электростанцией через контроль и управление станцией со стороны США, при этом электроэнергия распределяется между обеими сторонами, а также Каховской дамбой;
Украина пользуется беспрепятственным проходом по реке Днепр и контролем над Кинбурнской косой.
Экономика:
США и Украина будут реализовывать экономическое сотрудничество/соглашение о полезных ископаемых;
Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию;
санкции против РФ, введенные за нападение на Украину, с 2014 года будут сняты;
Американо-российское экономическое сотрудничество в энергетическом и других промышленных секторах.
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