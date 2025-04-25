"Крым останется с Россией". Трамп выступил с новым циничным заявлением

Президент США Дональд Трамп бесстыдно заявил, что хочет признать оккупированный украинский Крым территорией России. Об этом он сообщил, подводя итоги первых 100 дней в Белом доме.
Главные тезисы
- Трамп снова обвинил Украину в том, что Россия начала вторжение.
- Также он объяснил, почему не смог остановить войну за 24 часа.
Трамп снова встал на сторону России
О своем решении американский лидер заявил во время интервью журналу TIME.
Глава Белого дома снова цинично обвинил Украину в развязывании войны с Российской Федерацией.
Трамп в очередной раз соврал, что российский диктатор Владимир Путин решил начать вторжение после того, как Киев заявил о желании стать членом Североатлантического Альянса:
На этом фоне журналист поинтересовался у американского лидера, почему он уверял, что окончит войну в Украине в первый же день.
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