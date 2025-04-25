"Крым останется с Россией". Трамп выступил с новым циничным заявлением
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"Крым останется с Россией". Трамп выступил с новым циничным заявлением

Трамп
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Источник:  TIME

Президент США Дональд Трамп бесстыдно заявил, что хочет признать оккупированный украинский Крым территорией России. Об этом он сообщил, подводя итоги первых 100 дней в Белом доме.

Главные тезисы

  • Трамп снова обвинил Украину в том, что Россия начала вторжение.
  • Также он объяснил, почему не смог остановить войну за 24 часа.

Трамп снова встал на сторону России

О своем решении американский лидер заявил во время интервью журналу TIME.

Глава Белого дома снова цинично обвинил Украину в развязывании войны с Российской Федерацией.

Трамп в очередной раз соврал, что российский диктатор Владимир Путин решил начать вторжение после того, как Киев заявил о желании стать членом Североатлантического Альянса:

Я думаю, что война началась, когда они стали говорить о вступлении в НАТО. Крым останется с Россией.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На этом фоне журналист поинтересовался у американского лидера, почему он уверял, что окончит войну в Украине в первый же день.

Я сказал это как преувеличение, чтобы подчеркнуть, и вы знаете, что это, конечно, подхватывается фейковыми новостями. Очевидно, люди знают, что когда я это говорил, то говорил не всерьез, но при этом было сказано, что этому (войне в Украине — ред.) будет положен конец, — заявил Трамп.

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