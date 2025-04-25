"Крым останется с Россией". Трамп выступил с новым циничным заявлением

Президент США Дональд Трамп бесстыдно заявил, что хочет признать оккупированный украинский Крым территорией России. Об этом он сообщил, подводя итоги первых 100 дней в Белом доме.

Трамп снова встал на сторону России

О своем решении американский лидер заявил во время интервью журналу TIME.

Глава Белого дома снова цинично обвинил Украину в развязывании войны с Российской Федерацией.

Трамп в очередной раз соврал, что российский диктатор Владимир Путин решил начать вторжение после того, как Киев заявил о желании стать членом Североатлантического Альянса:

Я думаю, что война началась, когда они стали говорить о вступлении в НАТО. Крым останется с Россией. Дональд Трамп Президент США

На этом фоне журналист поинтересовался у американского лидера, почему он уверял, что окончит войну в Украине в первый же день.