Борис Джонсон пристыдил Трампа и вступился за Украину

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон не скрывает своего возмущения после того, как были обнародованы детали "мирного соглашения" президента США Дональда Трампа о завершении войны России против Украины.
Главные тезисы
- Джонсон просит мир не игнорировать угрозу нового вторжения России в Украину.
- На этом фоне он призвал союзников предоставить реальные надежные гарантии безопасности для Киева.
Джонсон раскритиковал подход Трампа
Бывший лидер Британии обращает внимание на то, что Путин без разбора убивает мирных украинцев, а ему предлагают:
забрать суверенную территорию Украины, которую он захватил силой;
контролировать судьбу Украины, запретив ей вступление в НАТО;
отменить санкции;
получить экономическое сотрудничество с США;
возможность восстановить свои вооруженные силы для последующего нападения через несколько лет.
Политик призвал мир не игнорировать тот факт, что в предложенном “мирном плане” Трампа ничто не способно реально остановить следующее вторжение РФ в Украину.
По его убеждению, у партнеров Киева должна быть долгосрочная, надежная и, прежде всего, должным образом финансируемая гарантия безопасности для Украины.
Эту гарантию должна предоставить Великобритания, США и другие западные союзники.