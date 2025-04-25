Борис Джонсон пристыдил Трампа и вступился за Украину

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон не скрывает своего возмущения после того, как были обнародованы детали "мирного соглашения" президента США Дональда Трампа о завершении войны России против Украины.

Джонсон раскритиковал подход Трампа

Бывший лидер Британии обращает внимание на то, что Путин без разбора убивает мирных украинцев, а ему предлагают:

забрать суверенную территорию Украины, которую он захватил силой;

контролировать судьбу Украины, запретив ей вступление в НАТО;

отменить санкции;

получить экономическое сотрудничество с США;

возможность восстановить свои вооруженные силы для последующего нападения через несколько лет.

А что получает Украина после трех лет героического сопротивления жестокой и неспровоцированной агрессии? Какое вознаграждение за ужасные жертвы, которые она принесла, как ей непрерывно повторяют, ради свободы и демократии во всем мире? Кроме права делиться своими природными ресурсами с Соединенными Штатами, они ничего не получают. Борис Джонсон Бывший премьер-министр Великобритании

Политик призвал мир не игнорировать тот факт, что в предложенном “мирном плане” Трампа ничто не способно реально остановить следующее вторжение РФ в Украину.

По его убеждению, у партнеров Киева должна быть долгосрочная, надежная и, прежде всего, должным образом финансируемая гарантия безопасности для Украины.

Эту гарантию должна предоставить Великобритания, США и другие западные союзники.