Борис Джонсон пристыдил Трампа и вступился за Украину
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Политика
Дата публикации

Борис Джонсон пристыдил Трампа и вступился за Украину

Джонсон раскритиковал подход Трампа
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Источник:  online.ua

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон не скрывает своего возмущения после того, как были обнародованы детали "мирного соглашения" президента США Дональда Трампа о завершении войны России против Украины.

Главные тезисы

  • Джонсон просит мир не игнорировать угрозу нового вторжения России в Украину.
  • На этом фоне он призвал союзников предоставить реальные надежные гарантии безопасности для Киева.

Джонсон раскритиковал подход Трампа

Бывший лидер Британии обращает внимание на то, что Путин без разбора убивает мирных украинцев, а ему предлагают:

  • забрать суверенную территорию Украины, которую он захватил силой;

  • контролировать судьбу Украины, запретив ей вступление в НАТО;

  • отменить санкции;

  • получить экономическое сотрудничество с США;

  • возможность восстановить свои вооруженные силы для последующего нападения через несколько лет.

А что получает Украина после трех лет героического сопротивления жестокой и неспровоцированной агрессии? Какое вознаграждение за ужасные жертвы, которые она принесла, как ей непрерывно повторяют, ради свободы и демократии во всем мире? Кроме права делиться своими природными ресурсами с Соединенными Штатами, они ничего не получают.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании

Политик призвал мир не игнорировать тот факт, что в предложенном “мирном плане” Трампа ничто не способно реально остановить следующее вторжение РФ в Украину.

По его убеждению, у партнеров Киева должна быть долгосрочная, надежная и, прежде всего, должным образом финансируемая гарантия безопасности для Украины.

Эту гарантию должна предоставить Великобритания, США и другие западные союзники.

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